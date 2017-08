Leo Fernández aseguró que el pasaje a la final de la Copa "es mérito de los pibes"

"Es justo que llegamos a la final. Y es mérito exclusivo de los pibes. Estamos creciendo y siempre que gana Central uno se pone feliz y ser parte redobla la felicidad", señaló Leo Fernández, el entrenador de estos pibes canallas que dieron todo en cada partido para llegar a la instancia máxima de la Copa Santa Fe.

El DT se tomó con responsabilidad y profesionalismo esta competencia. Nunca se quejó de los jugadores que le sacaron ante Unión y pasó de fase cuando muchos daban por muerto a este grupo de juveniles ante un equipo de primera, y ayer ganó la semifinal con una goleada "merecida y que nos dejó buenas sensaciones, a pesar de esos dos goles que nos hicieron al final, cuando dejamos algunos huecos al ir ganando 4 a 0", repasó.

"Me gustó mucho el manejo de la pelota. El segundo gol fue muy lindo. Se movió la pelota de un lado al otro, los pibes estuvieron calmos para buscar espacios y cuando los encontraron pudieron lastimar. Golpeamos en los momentos juntos y no desperdiciamos situaciones", resaltó el técnico.

Y se le preguntó sobre las finales, que serán ante Atlético de Rafaela, y dijo: "Aún no sabemos cuándo las jugaremos. Si es la semana próxima o en fecha Fifa. Jugar de local o visitante el primer partido es indistinto. Si Ijiel (Protti) o algún otro chico le toca irse de Central antes, a nosotros nos va a poner contentos igual. Porque en definitiva lo que está en juego es la carrera de ellos. Nosotros estamos enfocados en una etapa netamente formativa".

Y al responder si será el DT en esa instancia, aclaró: "Por supuesto que quiero dirigir las finales. Pero es algo que no depende de mí y lo que decidan siempre será lo mejor para el club". Y no siente que sean un peso ni para él ni para los pibes: "Estos partidos se ganan, no se juegan. Con estos juveniles vamos a tratar de conseguir el título".