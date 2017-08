Leguizamón, el único central en el Central de Montero

La dupla de centrales será con Leguizamón y... ¿Martínez? o ¿Alfani? u ¿Ortiz? De ellos saldrá. Es que el refuerzo que llegue, cuando sea, no estará para salir a jugar ante Colón. Porque no pinta sencillo que arribe en breve, tampoco que pise suelo canalla y se ponga la camiseta. Porque no sería lógico. Y, dentro de la lógica, es precisamente el volante central Mauricio Martínez devenido a zaguero el que se quede con el puesto tan discutido en Central para el inicio de la Superliga. Un lugar que hasta el torneo pasado tenía a "6 candidatos", de los cuales ya hay 4 que se fueron: Menosse, Burgos, Gissi y Pinola. También estaba el hoy mánager Cetto y continúa el pibe Renzo Alfani, a quien a entender del técnico le juega en contra la juventud, al menos hasta ahora. Había un séptimo a finales del año pasado, Torsiglieri, que se fue a préstamo a Racing, donde tampoco hizo pie y parece que le andan buscando destino (sería Vélez) más allá de que el pase pertenece a Central. ¿Que vuelva? Ni hablar, le quedan 6 meses en la otra Academia y no entra en la consideración del DT ni de la dirigencia canalla.

Obviamente, si por Arroyito había tantos marcadores centrales hace tan sólo un par de meses y hoy sólo queda el juvenil Alfani, quiere decir que los otros no daban el target que se pretendía, más allá de que uno se fue mal (Pinola) y otro dejó de jugar (Cetto).

Aunque quizás técnicos y dirigentes se apresuraron en darle salida a al menos uno de ellos. Tal vez podía quedarse Hernán Menosse, quien terminó jugando hasta de 3. Quizás Esteban Burgos, que se la bancó varios partidos en primera. Claro, sus partidas se dieron pensando que sería sencillo reforzar al equipo con el defensor de categoría que se perseguía. Los que el uruguayo Montero habrá anotado en la lista de refuerzos. Pero nadie dio el sí para venir. Ni el colombiano Tesillo ni Forlín ni el prometedor Freire ni los experimentados Galván o Caruzzo. Parece, al menos por ahora, que tampoco el Chino Vittor (ver aparte). Seis candidatos que pasaron de largo.

Y así las cosas hoy el DT sólo tiene al paraguayo Leguizamón como primer marcador central. Al pibe Alfani como opción. Al refuerzo inesperado Marcelo Ortiz, que llegó por conocimiento del DT en Boca Unidos. A otros juveniles a los que dejó en manos de Leo Fernández en la Copa Santa Fe (Alarcón) y a Mauricio Martínez, quien sin lugar en el mediocampo se acomodó por ahora al lado de Leguizamón, el único central de Central.