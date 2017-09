Debutará la Pantera. Un apodo que Luis Leal deberá ratificar con su producción futbolística. El nuevo dueño de la camiseta número 7 rojinegra. El portugués que viene de jugar en los cuatro continentes. Una incógnita por la que se juega Juan Manuel Llop, quien dio el visto bueno para que el delantero firmara contrato con Newell's. Un punta que no es el típico grandote sino que desde su altura de 1,75 metro aporta potencia, al menos por lo que se vio en los goles que circulan por Internet. Es que en la pretemporada jugó para el equipo alternativo y los hinchas leprosos hasta ahora lo vieron en el preliminar del último amistoso en el Coloso ante Talleres.

Su presentación será en el estadio de Huracán y desde el minuto inicial ante la lesión del grandote Mauro Guevgeozian. Algo que apresuró su debut, ya que en principio iba a estar en el banco de suplentes en esta reanudación del torneo. Y vaya también la aclaración de que Leal jugará siempre y cuando hoy llegue a la AFA el trámite de migraciones, ya que el viernes apareció el transfer desde México, donde fue su último paso como jugador de Jaguares de Chiapas.

Obviamente, sus características harán modificar en parte el juego en equipo, ya que no estará el referente de área de altura. Por lo que se vio de su juego, aporta velocidad y potencia en los remates al arco. No es un goleador tremendo pero no es para despreciar su foja de anotaciones. Lo demuestran sus números en los últimos años. En México marcó 3 tantos en Chiapas (2017), en Arabia Saudita 2 en Al-Fateh (fin de 2016), en Paraguay fue su mejor registro con 13 gritos con la camiseta de Cerro Porteño (2016), en Portugal hizo 3 para Os Belenenses (finales de 2015), en el corto paso por Chipre marcó 2 en Apoel y en Turquía sólo 1 en Gaziantepspor (a comienzos de 2015). Un total de 24 conquistas en 81 partidos jugados.

El último lo marcó el pasado 29 de abril, a los 2' y con un remate cruzado en la apertura del marcador en el 2-2 final de Jaguares ante Santos Laguna, por la 16ª del Clausura mexicano. Fue en su penúltimo partido, porque se despidió el 6 de mayo en el 1-0 sobre Atlas (fue reemplazado a los 66'), que no le alcanzó al equipo de Chiapas para evitar el descenso.

En el torneo de México también había convertido de cabeza, casi en el área chica tras un centro desde la izquierda (a los 53' en el 2-2 ante Necaxa, el 19 de marzo) y tras aprovechar un rebote en la base del palo izquierdo para sacar un cañonazo cerca del otro parante para el 4-2 parcial (71') sobre las Chivas de Guadalajara (fue triunfo por 4-3) en su segundo partido, el primero de titular en suelo azteca.

Previamente, en su paso por Arabia Saudita gritó dos veces. En su segundo partido, con Al-Fateh (22/9/2016, 2-3 con Al Raed) y en el 8º y penúltimo (3/12 en el 4-2 a Wehda).

Su mejor etapa la vivió con la camiseta azulgrana de Cerro Porteño, equipo al que llegó a principios de 2016. En uno de los grandes de Paraguay actuó en 25 partidos y convirtió 13 goles. En los pocos minutos de su debut ante Sportivo Luqueño (1-2, el 31 de enero) no pudo marcar, pero lo hizo por partida doble al jugar como titular en la 3ª fecha ante General Caballero (3-0): el 4 de febrero marcó el primero a los 32' y a los 51' convirtió el 2-0 de penal. En esa campaña también convirtió frente a Rubio Ñu (de tiro libre), a Capiatá y General Díaz en la primera rueda, y repitió en la segunda con 2 a Sportivo Luqueño, uno a Gral. Caballero, con dos penales a Guaraní y otro a Capiatá. Y en el Clausura marcó en las primeras dos fechas, en el 2-3 con Sol de América y en el 1-1 con Nacional. También convirtió uno en la Copa Libertadores: 2-1 a Cobresal.

Siguiendo su carrera hacia atrás, en Portugal jugó 17 cotejos y tuvo el duro debut en Os Belenenses con un 0-6 ante Benfica, pero a los diez días convirtió ante Moreirense (2-0) y 6 días después ante Arouca (2-2). El último frente a Basilea (2-1) por la Copa Uefa.

En Chipre apenas jugó 7 veces y sus dos goles fueron en el mismo partido, el 22 de agosto de 2015 en un 5-1 ante Ermis. El 4 de febrero de ese año había debutado con el único gol convertido (3-1Gaziantep) con la camiseta de Gaziantepspor, la que defendió en 12 cotejos.

En estos años también marcó dos goles para la selección de Santo Tomé y Príncipe, que defendió por ser el país de origen de uno de sus padres: el del honor en un 1-7 ante Cabo Verde (13 de junio de 2015) y el de la victoria por 1-0 a Etiopía (8 de octubre de 2015).

Números que sirven para conocer, en parte, el historial futbolístico de este extraño Luis Leal que debutará hoy con la 7 rojinegra. Hoy no aparece como el goleador que perdió Newell's con la partida de Scocco, tampoco con el gran aporte de Maxi Rodríguez ni el gran aporte del Gato Formica. Tal vez sorprenda.