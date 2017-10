"Le pedimos a la gente que confíe, pero tenemos que devolverle puntos"

Juan Manuel Llop es sinónimo de Newell's. Su apellido está ligado a la historia grande del club rojinegro, con vueltas olímpicas inolvidables en la época de jugador como la de 1991 en la Bombonera. Hoy el Chocho está al frente de la primera división y por ahora la incursión leprosa en la Superliga es irregular, ya que al cabo de seis fechas el equipo logró atesorar apenas cinco puntos. Ayer el DT, en una jugosa charla con Ovación, desmenuzó la realidad futbolística del club del Parque. No esquivó ninguna pregunta y siempre ratificó su idea de optimismo de cara al futuro cercano. "El equipo es competitivo, pero tenemos que conseguir rápido resultados deportivos. Hay material para poder estar mejor", expresó sin vueltas. "Cada fin de semana tenemos un examen para nosotros mismos y hacia nuestro público. Le pedimos a la gente que confíe, pero tenemos que devolverles resultados y puntos a los hinchas. Si de pronto hay inconvenientes institucionales y nosotros en lo futbolístico le agregamos resultados negativos todo se potencia. Desde nuestra parte, que es netamente deportiva, tenemos que ir logrando calma", evaluó el entrenador. Y enfatizó: "Los chicos del club tienen una oportunidad histórica para aprovechar este momento de jugar en la primera de Newell's".

El Chocho sabe mejor que nadie el peso de la camiseta leprosa. Por eso entiende que los resultados son tan importantes como el rendimiento del equipo. Así, sus energías están depositadas en mejorar el funcionamiento colectivo y, a la vez, engrosar la cosecha de puntos. La promoción de los juveniles, la adaptación de Brian Sarmiento al mundo Newell's, la situación institucional del club, la trascendencia del próximo partido ante Chacarita, el objetivo para lo que resta del 2017 y lo que será el clásico con Central son los temas de la charla a fondo con el DT rojinegro.

Se jugaron seis partidos de la Superliga, ¿qué balance hacés hasta el momento respecto

de lo que hizo el equipo?

Con respecto al balance del rendimiento futbolístico creo que varios partidos fueron buenos, aunque el saldo en números no es bueno. De acuerdo a lo que propusimos en el juego deberíamos tener tres o cuatro puntos más, que es lo que como merecimiento tendríamos que haber sumado y no hicimos. Esta es la realidad. En la estadística los números no son buenos. Pero en el funcionamiento del equipo, excepto el partido con Vélez, siempre fuimos competitivos. Pero reconozco que en Liniers no hicimos un buen partido.

¿Qué te dejó conforme y qué creés que deben mejorar?

Defensivamente el equipo está muy bien. Nos convirtieron muy poco. Lo que necesitamos es mejorar de mitad de cancha hacia arriba para tratar de aprovechar las ocasiones que generamos. La intención es que la generación del juego termine mejor y que seamos más efectivos.

¿El mejor partido fue ante Olimpo (2-0) en el Coloso?

El partido ante Olimpo y el de Lanús (0-1) fueron buenos desde el punto de vista táctico y estratégico. Tuvimos situaciones claras. Con Huracán y Godoy Cruz fue parejo. Lo que nos faltó fue aprovechar mejor las situaciones. Sí reconozco que lo de Olimpo fue lo más continuo en el juego.

¿Lo más difícil en el fútbol

es generar desequilibrio

en tres cuartos?

Todo es difícil en el fútbol. No es fácil tampoco defender porque te enfrentás con equipos que tienen muy buenos jugadores en ofensiva. Hay que coordinar bien los movimientos en todas las líneas. Nosotros hemos atacado y generado muchas situaciones sin desprotegernos atrás. Esto quiere decir que más allá de defender bien sos equilibrado como equipo. Esta también es una virtud que tuvimos. Defendernos bien aún atacando y generando situaciones, claro que lamentablemente en varios partidos no pudimos convertir. Nosotros en líneas generales defendimos bien y atacamos con variantes, pero no terminamos las acciones ofensivas de la mejor manera. Esta es la cuota pendiente que tenemos.

Joaquín Torres es una

de las gratas apariciones en

la primera leprosa. ¿Cómo

lo definís como jugador?

Le cambiamos un poco la posición y lo ubicamos de extremo por derecha justo cuando tuvimos el inconveniente con Amoroso. Hizo muy buenos partidos. Está en un proceso de maduración. Son sus primeros partidos en primera. Es desequilibrante en el uno contra uno, tiene buen pase, tiene gol y le pega muy bien desde afuera del área. Tiene que convencerse de que todavía puede dar más porque tiene todas las condiciones. Esperemos que siga creciendo por el bien de él y de Newell's. No todos los equipos tienen un jugador con esa gambeta, tiene que seguir creciendo.

Hiciste debutar a Enzo Cabrera, un pibe de 17 años que vive

en la pensión del Coloso.

¿Por qué lo promocionaste

a la primera división?

Es un jugador que va por todo el frente de ataque, tiene mucha movilidad, va a todas las pelotas y sostiene muy bien el balón. Es muy peligroso y con apenas 17 años tiene mucho temperamento. Cada vez que juega mantiene la intensidad para atacar. Es un chico que tiene mucho futuro y está en nosotros saber llevarlo y que pueda cumplir los pasos lógicos. Ojalá que madure lo antes posible.

Vos y una gran camada de jugadores extraordinarios salieron del club en las

últimas décadas. ¿Pensás

que en Newell's las principales soluciones siempre están

en los futbolistas formados

en las inferiores, más allá

de los jugadores que llegan

como refuerzo?

En estos momentos más que nunca. Dado el inconveniente económico que ha tenido nuestra institución y que de a poco lo va solucionando, se necesita imperiosamente fortalecerse a través de los jugadores de inferiores para poder equilibrar las finanzas. Y este es el momento, creo que hace tiempo que no se ve un proceso como este en Newell's, en el que tengan que participar muchos juveniles del club. Hay muchos chicos en el plantel principal. Hay un buen capital de jugadores y ellos tienen que aprovechar este momento para mostrarse. Los chicos tienen una oportunidad histórica de jugar en la primera de Newell's, que es un club muy grande. Y nosotros también como cuerpo técnico tenemos que aprovechar esta chance y dar el máximo. Veremos hasta dónde llegamos, pero es una oportunidad muy importante para aprovecharla en el club que tanto queremos.

Luego de la salida de grandes referentes como Maxi, Nacho

y Formica, es lógico que

lleve un tiempo generar

nuevos jugadores del club

que se consoliden en

la primera división.

Sí, pero además de los referentes se fueron unos 15 jugadores en total y sólo vinieron seis. Y varios eran clase A como en el caso de los referentes. Todos estos chicos tienen que convertirse en jugadores clase A, este es el paso más lógico, pero lleva tiempo y no es tan sencillo. Y más con el fútbol de hoy en el que se requieren resultados inmediatos.

¿Cómo lo ves a Brian Sarmiento, un jugador que tiene muchas cualidades, pero que todavía está en adaptación a lo

que significa jugar en

Newell's (ayer sufrió una sobrecarga, ver aparte)?

Hablamos mucho, pero no logramos todavía que Brian tenga ritmo y lo mismo nos pasa con Mauro (Guevgeozian). Son dos jugadores importantes y jugaron muy poco. Las lesiones los complicaron a los dos. Brian aún no encontró su puesta a punto para poder rendir todo lo bien que lo hizo en Banfield. Es la realidad.

¿Cómo lo ves al portugués

Luis Leal?

Jugó varios partidos. Es una alternativa para jugar con Mauro en ofensiva o hacerlo bien de punta junto a Cabrera. Es un jugador importante que nos va a ayudar en este proceso. Tiene que encontrar su mejor versión. Creo que va a andar bien.

El domingo 29 juegan ante Chacarita un partido muy importante para levantar la confianza de los jugadores y reencontrarse con el triunfo.

Con Chacarita es un partido muy importante porque necesitamos ganar por un montón de motivos. Más allá de la confianza queremos sumar puntos, fortalecernos internamente y convencernos de que se puede recorrer un camino diferente. Nosotros tenemos que estar sólidos más allá del rival que nos toque. Tenemos que saber que hay que estar a la altura de cada compromiso y ganar más allá del adversario.

¿Los inconvenientes institucionales les permiten trabajar tranquilos? ¿Pueden abstraerse y focalizarse exclusivamente en el juego

o es complicado aislarse

de lo que ocurre en el club

a nivel económico?

Tenemos muy buena relación con los directivos y están haciendo el esfuerzo para cumplir con los jugadores. Si bien nosotros estamos informados del clima institucional porque estamos en Newell's, la realidad es que tenemos que abocarnos netamente a lo deportivo. Cada fin de semana tenemos un examen para nosotros mismos y hacia nuestro público. Si ocurren inconvenientes institucionales tenemos que tratar de que no nos saquen del foco de lo estrictamente futbolístico.

¿Qué mensaje les podés

dar a los hinchas sobre

la realidad de Newell's?

Este grupo de jugadores jóvenes necesita todo el apoyo de la gente. Estamos en un proyecto nuevo que se está llevando adelante. Claro que entendemos que nosotros debemos devolverles resultados y puntos a los hinchas. Le pedimos a la gente que confíe. Esperamos seguir siendo competitivos, pero a eso hay que agregarle puntos. Hay que ganar los partidos y más de local. Si de pronto hay conflictos institucionales y le agregamos resultados negativos todo se potencia. Nosotros de nuestra parte tenemos que ir logrando calma.

¿Cuál es el objetivo para lo

que resta del 2017, ya que en

la fecha 12ª está el clásico?

Tenemos que sumar todos los puntos que se puedan. No voy a hablar de estadística sobre lo que uno puede proyectar. Acá el primer objetivo es Chacarita. Tenemos que enfocarnos con toda la energía en este partido. No podemos mirar más adelante. Chacarita para nosotros es un partido trascendente.

Se dice que cuando la campaña de los equipos rosarinos no es del todo buena el clásico sirve para salvar el año. ¿Vos sólo te enfocás en Chacarita?

Seguro. Porque necesitamos sumar muchos puntos. No podemos estar en el sitio de la tabla en el que estamos, tenemos que mejorar. Y claro que cuando llegue el clásico con Central obviamente que lo vamos a tomar como el partido del año. Pero antes hay que afrontar encuentros muy importantes.