Le dio la derecha a Llop para el presente futbolístico leproso

"Bajo costo, experiencia, pero tapón de los pibes", fue el título de aquella columna escrita el 3 de agosto. Su arribo "no marca que sea una buena opción para Newell's", cerraba aquella opinión que hoy asoma como equivocada. Es que los primeros minutos que jugó en cancha de Huracán y la gran definición para el gol que abrió el camino a la victoria ante Olimpo lo mostraron como un jugador con valía para el Chocho Llop. Le da la derecha al técnico al elegirlo. Eso sí, no cambia en nada la mirada sobre que la apuesta por él tapa a los pibes de inferiores. Más allá de que en estos partidos aparecieron con todo Joaquín Torres y hasta Enzo Cabrera, claro que este último porque Mauro Guevgeozian se lesionó, y también Sarmiento. ¿Qué pasará ante la vuelta del armenio? La incógnita era también ver la confianza del DT en los puntas juveniles que tenía en el plantel, en Opazo (apuesta del club), Huguenet y Treppo, que se quedaron; en Tissera que finalmente se fue a Quilmes; en este chico Cabrera, que "nadie" sabía que podía ser parte. ¿Lo económico? Aquí no hay dudas, Newell's no podrá sacar réditos a futuro, que es algo que importa, y mucho, en el hoy y mañana del club. Pero el mientras tanto también vale, obvio. "Habrá que esperar para verlo en acción a Leal", era la gran incógnita. Y a primera vista el portugués hizo que aquellas palabras hoy suenen equivocadas. Mejor así.