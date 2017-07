Las vueltas olímpicas y de la vida de Kevin Humeler

No lo concibe como una revancha. Kevin Humeler considera que "es parte de la vida y del fútbol" las distintas experiencias que atravesó en el último semestre. Dejado libre por Newell's en enero, cinco meses después dio la vuelta olímpica con la reserva de Talleres siendo el arquero titular. El futbolista, de 20 años, tiene la particularidad de que en el torneo pasado también se consagró con esa división del rojinegro, aunque no llegó a atajar, ocupando en ocasiones el banco de suplentes.

Humeler retornó por unos días a su San Jerónimo Norte natal para descansar antes de iniciar la pretemporada, con la primera división de Talleres. Hoy los únicos que tiene por delante son Guido Herrera y Mauricio Caranta. Ignacio Chicco se volvió a Colón y Nicolás Temperini concluyó el préstamo y retornó a Newell's, aunque no será tenido en cuenta. Temperini estuvo en el arco durante algunos partidos de la reserva tallarín y fue suplente en la reserva de Newell's el día que dio la vuelta olímpica con River en 2016.

"El desafío es poder luchar por un lugar en primera. Es lo que busco. Y mantener el puesto en la reserva", manifestó Humeler sobre su futuro en Talleres. Cuando habló con Ovación en abril contó que Newell's lo dejó libre por "cuestiones futbolísticas", pese a que desde el club trascendió que se debió a que tenía un problema en la vista.

"Hoy pienso en Talleres. A Newell's lo veo como una etapa muy buena que pasó en mi vida. Al club le tengo que agradecer mucho por todos los años que pasé ahí", dijo el arquero, que al enterarse que no continuaba en el rojinegro pensó en dejar el fútbol. Pero no bajó los brazos.

"Hubo que acomodarse de a poco a lo que era el equipo", explicó sobre sus inicios en Talleres. Una lesión en la rodilla lo obligó a parar hasta que se puso bien y se fue afirmando en el arco. En total estuvo en ocho encuentros, de los cuales ganó 7 y empató el restante. En cuatro de esos encuentros no le convirtieron goles. "Terminar varios partidos con el arco en cero ayudó mucho colectivamente. Y también en lo personal, para la confianza", reconoció.

La coronación de la reserva de Talleres fue con una contundente victoria sobre San Lorenzo por 4 a 0, manteniendo el punto de ventaja que le llevaba a Lanús. Newell's concluyó tercero, a 3 puntos del campeón. "Es la primera vez que Talleres gana un título en la reserva. Fue muy bueno institucionalmente, y para nosotros también. Suma para nuestras carreras", manifestó.

Newell's fue puntero durante un gran tramo del torneo. La necesidad de subir a varios a la primera división incidió en cierta medida en una merma de su rendimiento, lo que le abrió la chance a Talleres. "Tengo muchos amigos en Newell's porque estuve muchos años. Todas las semanas hablábamos con los chicos y me decían: «Ustedes ya son campeones». Era en broma, para tirarnos mala leche", contó sonriente.

Ante la pregunta de cómo se siente ante los cambios de rumbo que tuvo en el último semestre, declaró: "No lo tomo como revancha, sino como parte de la vida y del fútbol. Ganar este campeonato me ayuda muchísimo y me dan más ganas de seguir entrenando", dijo.

Campeón de la cuarta de AFA rojinegra en octubre de 2016, unos meses antes logró lo mismo con la reserva leprosa. Y ahora repitió con la reserva de Talleres. Un logro poco común. "Son dos cosas distintas, pero que las valoro mucho. No es para nada fácil salir campeón en reserva y conseguir dos títulos en dos años y con distintos clubes", señaló.

Humeler cumplirá la pretemporada con la primera de Talleres. "La otra que hice con una primera fue cuando me llevó Lucas Bernardi a Mar del Plata (en enero de 2016)" , recordó.

Seguidor de las redes sociales, aseguró que lee los elogios de los simpatizantes cordobeses, quienes le manifiestan que es el futuro arquero de la T. "Ayuda mucho anímicamente el apoyo de la gente", expresó.

Sobre el sucesor y Valenzuela

Durante ocho años pasó por distintas divisiones de Newell's, por lo que conoce a la perfección a cada uno de sus ex compañeros. Fue así que se refirió a Brian Bustos, actual arquero de la reserva, y Milton Valenzuela, lateral izquierdo que jugó los últimos partidos de titular en la primera. "Brian (Bustos) es muy buen arquero y pienso que debe estar esperando una chance. Compartí muchos entrenamientos y partidos con él", dijo. "Milton (Valenzuela) es un jugador muy completo. Siempre me encantó. Se merece estar ahí. Luchó de abajo y se lo ganó", sostuvo.