Las variantes ofensivas de las 6 fechas

Los ataques leprosos en las primeras 6 fechas y las variantes ofensivas fueron las siguientes:

En el debut con Unión entre los once estuvieron Amoroso, Figueroa, Fértoli y Guevgeozian. Ingresaron: Sarmiento, Opazo y Torres.

Con Huracán, Olimpo y Lanús los cuatro titulares se repitieron: Torres, Sarmiento, Fértoli y Leal. Ante el Globo entraron Opazo y Tevez; con el bahiense lo hicieron Cabrera y Opazo; ante el Granate ingresaron Cabrera y Huguenet.

Frente a Godoy Cruz salieron a la cancha Torres, Figueroa, Cabrera y Leal. Entraron: Guevgeozian y Fértoli.

Mientras que con Vélez los titulares fueron Torres, Sarmiento, Fértoli y Guevgeozian. Ingresaron Cabrera, Figueroa y Tevez.

No ganó una. Mauro Guevgeozian no aportó con su juego ante Vélez. No lo asistieron bien, pero él tampoco se impuso.