Las Panteras dieron el primer paso en su estreno en el Premundial

Afrontar el debut con el pie derecho era fundamental para Las Panteras y sus aspiraciones ecuménicas. Por ello demoraron la salida de la cancha en Arequipa, Perú, donde hicieron su estreno en el Premundial que otorga un único pasaje a Japón 2018. Parecía que no se querían ir las chicas del seleccionado después de vencer a Colombia por 3 a 0 con parciales de 25/21, 25/19 y 25/19. Y no era para menos. No hay debut que no cueste, no hay debut sin presiones, no hay debut sin nervios. Pero ya está, ya se sacaron todo eso que saca la primera presentación y ahora esperan por Uruguay, al que enfrentarán desde las 19 (en vivo por DeporTV).

Son cuatro los equipos que disputan este torneo que dará el último lugar a un equipo sudamericano al Mundial 2018. Brasil ya se anotó con el pasaje que ganó en el Sudamericano. En este caso parece que todo se definirá entre Argentina y el local, Perú (jugaba al cierre de esta edición con Uruguay), al que enfrentará el domingo (formato de todos contra todos).

Ayer, el equipo dirigido por Guillermo Orduna se mostró muy sólido en todas las facetas y fue testigo de una vuelta impecable al equipo de Yamila Nizetich, la cordobesa que no sólo castiga desde el ataque sino también desde el saque. Nizetich se ausentó en la temporada (hasta acá) por una lesión y por eso la cinta de capitana continuó en la camiseta de Emilse Sosa, quien la sustituyó muy bien en esa responsabilidad.

Justamente la formoseña fue una de las figuras ayer, junto a Nizetich. La experiencia argentina se hizo sentir.

La opuesta rosarina Priscila Bosio esta vez no ingresó.