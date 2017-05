Las opciones de Osella para potenciar el medio

El escolta Newell's (45 puntos) tiene una cita bravísima el domingo en el Coloso, cuando desde las 20.15, con arbitraje de Fernando Espinoza, reciba a Independiente. Los rojinegros volverán a jugar ante su gente, en la antesala del gran clásico de la ciudad, con el envión que significó lograr dos victorias consecutivas de visitantes (Aldosivi y Huracán). Claro que más allá de esos resultados extraordinarios, que le permiten seguir de cerca los pasos del líder Boca (48 unidades), el propio entrenador Diego Osella reconoció que el equipo tiene cuestiones a mejorar y aceitar en cuanto al funcionamiento de cara a lo que será la recta final del torneo. Por eso, si bien aún el DT no entregó pistas de los once para enfrentar al Rojo, la realidad es que podría haber algún retoque en el mediocampo. La semana de trabajo comenzó ayer y faltan muchos días de ensayos por delante, pero no hay que descartar que el once inicial sufra alguna modificación nominal.

Osella armó un equipo que hasta ahora es el que menos goles recibió en el torneo (13) y que además tiene un tridente encendido arriba, ya que entre Nacho Scocco (11), Maxi (7) y Formica (5) anotaron 23 tantos, es decir el 74 por ciento de los gritos leprosos (31 tantos). Pero tal vez en los últimos partidos uno de los defectos estuvo en la contención, en la obtención de los rebotes y el manejo de la pelota en la zona media, más allá de los triunfos. Y por eso podría haber retoques en este sector crucial de la cancha.

Independiente será un rival ambicioso (desde que llegó Holan venció de visitante a Talleres, Patronato y Arsenal) que exigirá al máximo los reflejos de Newell's. El Rojo suele sumar mucha gente en ofensiva y hacer ancha la cancha con salidas rápidas mediante la combinación de toques precisos. Por eso los rojinegros no podrán dar licencias a la hora de cubrir los espacios en su propio campo y, a la vez, cuando tengan la pelota darle un destino prolijo para no perderla rápido, tal como ocurrió por ejemplo en varios pasajes del último cotejo ante el Globo.

Por eso hay algunas opciones a las que podría recurrir Osella en caso de querer potenciar el funcionamiento del mediocampo. Si bien está la chance de que repita los once y todo lo expuesto quede en saco roto, no hay que descartar alguna movida. Y más teniendo en cuenta lo que el propio técnico realizó en el último partido en Parque de los Patricios con el juego en pleno desarrollo. Porque allí dejaron la cancha Joel Amoroso y Juan Ignacio Sills y uno de los que entró muy bien fue Jacobo Mansilla.

En consecuencia, si Osella opta por suplantar a Sills por Mansilla, Newell's tendría un perfil más ofensivo y con las bandas cubiertas por jugadores rápidos y de buen despliegue (Amoroso y Mansilla). Mientras que si el que queda afuera es Amoroso, se conservaría el doble cinco y sería el Gato el que debería recostarse a la derecha (ver infografía).

Está claro que Osella aún no realizó ningún ensayo táctico y la especulación surge de lo que ocurrió el último fin de semana en la victoria ante el Globo. Sin dudas habrá que estar muy atentos a las variantes que pueda ensayar el DT de cara a Independiente. El mismo Osella reconoció errores en el equipo y no sería extraño que decida hacer algún retoque. Desde hoy hasta el domingo tiene tiempo.