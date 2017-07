Las Leonas tienen con qué para pelear por grandes objetivos

Si aún después de las victorias es necesario sacar conclusiones y buscar detalles para corregir, mucho más lo es después de las derrotas. Claro que si por derrota se puede entender un cuarto puesto en las semifinales de Liga Mundial. Así fue el cierre de Las Leonas en la etapa que se jugó en Johannesburgo, en la cual el seleccionado argentino se quedó sin podio tras perder en la última presentación, por el bronce, el domingo ante Inglaterra por 5 a 2. Sin embargo, la sensación que subyace es que Argentina tiene el futuro asegurado, una materia prima que promete dar frutos de calidad en cantidad.

El objetivo primario y por el cual Las Leonas llegaron a Johannesburgo fue cumplido: meterse entre los cuatro mejores seleccionados de las semifinales para sacar con ello el pasaje al Mundial de Londres 2018, con el plus de instalarse también en la ronda final de la Liga Mundial de fin de año, en la que buscarán defender el título que consiguieron en Rosario en 2015. A pesar de ello, la costumbre de verlas casi siempre en la foto del podio al final de cada torneo hizo que este fin de semana llamase la atención que estuviesen abajo.

Pero, ¿por qué no deben preocuparse tanto Las Leonas y el hockey argentino?

Porque este es un equipo nuevo en casi todo: desde el cuerpo técnico, que tuvo en Johannesburgo su debut oficial al mando del seleccionado mayor, como de varias de sus jugadoras. Agustín Corradini asumió como cabeza del plantel después de las elecciones dirigenciales de abril y desde allí Las Leonas sólo tuvieron amistosos. Además, el DT apostó por la vuelta de algunos nombres que ya no estaban (Noel Barrionuevo fue la que viajó, Silvina D'Elía aún analiza seguir pero no compitió en Sudáfrica) y eso, mucho o poco, impacta. Además, ocho de las 18 que viajaron son jugadoras Sub 21. A excepción de María José Granatto y Lucina von der Heyde, olímpicas el año pasado, el resto sumó sus primeros partidos internacionales en esta gira (amistosos más torneo). Por otro lado, desde Río de Janeiro 2016, este fue el primer gran compromiso para ellas, golpeadas en Brasil al caer al 5º puesto tras cuatro Juegos.

Porque, a pesar de la adversidad, las chicas demostraron tener un carácter propio como los que mostraron los mejores equipos de Las Leonas. En Johannesburgo perdieron ante Alemania y ante Inglaterra. Pero la peor versión se vio con las germanas (2 a 1). Ante el campeón olímpico, si bien perdieron por goleada, la falla principal la mostraron en la definición. Y a decir verdad, si hay un aspecto que poco preocupó al seleccionado en los últimos años fue la definición. Será cuestión de afinar la puntería.

Porque con tantas Sub 21 le jugó de igual a igual a cualquiera. Sin temores. No es para menos, esas juveniles vienen de consagrarse campeonas mundiales Sub 21 en Chile el año pasado. Ganaron ese torneo de punta a punta pero ahora tenían que dar cuenta en el mayor. Aprobaron con creces Paula Ortiz, Julieta Jankunas, Agostina Alonso, Agustina Gorzelany, Magdalena Fernández Ladra y Eugenia Trinchinetti. Se acoplaron a las ya líderes absolutas de esa camada, las citadas Majo Granatto y Luchi von del Heyde. Especialmente la misionera, a quien no le pesa en absoluto tomar las riendas del equipo y moverse de acuerdo a las necesidades del conjunto. Con personalidad, técnica, un corazón inmenso y goles, von der Heyde es el espíritu de Las Leonas hecho carne. Entrega absoluta siempre. El año pasado, cuando Ovación la consultó en el Campeonato Argentino acerca de sus referente, señaló a Cecilia Rognoni. Todo entendido.

Porque en breve tienen un torneo para tomar más confianza aún, la Copa Panamericana de Lancaster, del 4 al 13 de agosto (también en caballeros). Y salvo EEUU (justamente campeón en esta semifinal de Johannesburgo, para sorpresa de varios), Argentina no tiene rivales que puedan hacerle sombra. De manera que aún a pesar de enfrentar a equipos menores las chicas podrán sumar rodaje. De hecho, el DT dio a conocer ayer la lista de las que viajarán y son las mismas que estuvieron en Sudáfrica. Quizás la mayor incógnita que aquí cabe es saber por qué no se dejó de lado a alguna de las más experimentadas para que puedan acumular "caps" jugadoras como Victoria Sauze, la tucumana volante de River que viene entrenando desde principio de año pero no tiene partidos internacionales.

Porque son hoy por hoy un mix ideal, que incluye algo así como cuatro camadas, con las citadas juveniles en mayoría. Por armar grupos azarosamente: las recientes campeonas mundiales de Chile (2016); la camada de Florencia Habif y compañía (subcampeonas mundiales Junior 2013); la de Delfina Merino y compañía (subcampeonas mundiales Junior 2009) y las que sobreviven de las campeonas del mundo en mayores en Rosario, Belén Succi y Noel Barrionuevo (más Merino). Si bien las dos últimas no tuvieron buen resultado en su Mundial Junior Chile 2005 (5ª), tienen encima toda la experiencia, la buena y la mala. El combo tiene méritos como para seguir manteniendo la mística y el protagonismo.

De manera que un cuarto puesto, como el de este fin de semana en Sudáfrica, no debe alarmar como quizás sí sucedió en otros momentos. Porque lo que quedó en la columna negativa es absolutamente solucionable en el inmediato plazo. Estas Leonas son un nuevo equipo en crecimiento (tampoco hace tanto que Argentina debió desacostumbrarse a la presencia de Luciana Aymar) y lleno de argumentos que siempre está listo para dar un zarpazo. Si algo caracteriza la historia del seleccionado es la condición ganadora. A un año del Mundial 2018, este presente no puede menos que ilusionar.



Litoral tuvo su día para los ensayos



Con vistas a sus respectivas participaciones en los Campeonatos Argentinos, los seleccionados del Litoral enfrentaron en sendos amistosos a los de Santa Fe este sábado y aprovechando los últimos días sin partidos oficiales por torneos locales, detenidos en el marco de las vacaciones de invierno. Y entre ellos, el mayor de mujeres fue el que asumió mayor protagonismo, aunque con resultados dispares: venció en el primer encuentro 4 a 1 y cayó en el segundo, por el mismo marcador.

El seleccionado de damas conducido por Diego Serio asumirá en Salta a fines de mes la responsabilidad más "pesada" de las que tendrán los equipos del Litoral. Tendrán que buscar el ascenso, una condición a la que el hockey local, al menos en mayores, no está acostumbrado. Distinta es la realidad de los chicos que pisarán Salta habiendo sido los medallistas de bronce el año pasado en Tucumán, donde ellas perdieron la categoría.

Los demás resultados de estos amistosos disputados en el estadio Mundialista: Litoral damas Sub 18 3 a 1 a Santa Fe Sub 18; Litoral Sub 21 caballeros 4 a 0 a Santa Fe mayores; Litoral damas Sub 16 cayó 5 a 4 ante Santa Fe Sub 18.

Los seleccionados Sub 16 tendrán su Argentino en septiembre en Tucumán y los Sub 21 en octubre en Rosario.