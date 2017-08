Los días pasan y las concreciones en materia de refuerzos no llegan. Al menos las que por estos días más interesan, que es en la zaga central, donde Paolo Montero necesita sumar un par de caras nuevas. Y el panorama ayer no se modificó demasiado de lo que ya había. Porque Nicolás Freire sigue siendo el defensor que más cerca parece estar, pero por el que todavía restan charlar algunas cosas con Argentinos Juniors, mientras que lo de Juan Forlín en Arroyito ya lo dan como caído debido a que el ex Boca aún no contestó si aceptaba la propuesta que le elevaron desde Central. Y en el medio apareció el nombre de Marcelo Ortiz, actualmente en Boca Unidos, pero es una alternativa que se maneja para completar el plantel y por la cual todavía no se están moviendo.

En Central esperaban para ayer novedades por Freire. Es que ya hubo una charla del propio jugador con Cristian Malaspina, presidente de Argentinos Juniors, en la que el futbolista le expresó su deseo de mudarse a Arroyito. Después de eso debía haber un nuevo cónclave, del que también iba a participar el representante, pero finalmente esa reunión no se pudo llevar a cabo y fue pospuesta para hoy.

De todas formas, en Arroyito el optimismo no cesó y creen que a más tardar el fin de semana se resolverá el tema. Pero no es que esperan una simple resolución, sino que están convencidos de que Freire será uno de los refuerzos que Montero pidió en esa posición.

Hasta aquí Central ya le elevó a Argentinos dos ofertas económicas, aunque ambas fueron desechadas por insuficientes. De igual forma, desde la sede de calle Mitre argumentan que son los pasos lógicos de cualquier negociación. Ambas fueron por la compra del 50 por ciento del pase, que es lo que posee el Bicho de La Paternal (la otra mitad es propiedad de CAI).

"En Central están convencidos de que mañana (hoy) o a más tardar el viernes la cosa se puede destrabar", le dijo ayer a Ovación una fuente que siempre se mantuvo cercana a la negociación.

Por quien ya prácticamente bajaron la persiana es por Forlín. El zaguero que quedó libre de Querétaro sólo tiene que responder si acepta la más que importante oferta económica que le hizo Central, pero esa respuesta nunca llegó. Y en Arroyito piensan, además de la decisión familiar que hay en medio, que el futbolista está especulando con alguna otra oferta del exterior.

Así, el tema de la búsqueda del zaguero central se complica día a día y las opciones se van acotando, más teniendo en cuenta la necesidad de incorporar a un jugador argentino porque ya está cubierto el cupo de extranjeros.





Nico Burdisso no sedujo

En la danza de nombres que aparecieron para ocupar un lugar en la zaga central apareció el de Nicolás Burdisso, quien fue ofrecido. Según confiaron, hubo una negativa de parte de Paolo Montero, quien no se mostró seducido por el defensor, de 36 años, que está con el pase en su poder y que viene de jugar en Genoa, de la primera división de la liga italiana.





Fernández debe preparar el equipo

El Central de la Copa Santa Fe tiene días importantes por delante. Es que Leonardo Fernández debe preparar el equipo que el sábado irá a la cancha de Unión (a las 17 y televisado por Canal 5) a defender el 2-0 logrado en Arroyito en el partido de ida por los cuartos de final de la Copa Santa Fe. De todas formas, el DT de la reserva deberá esperar un poco más porque ayer varios de los jugadores que seguramente serán titulares participaron de los amistosos contra Patronato.

La semana pasada ocurrió algo similar, ya que sólo tuvo tiempo para un táctico el día previo al partido.





Ruben y un maxielogio para la Fiera

Marco Ruben se despachó con elogios para Maxi Rodríguez. "Le hacía bien al fútbol porque con su categoría realzaba la competencia entre los clubes", dijo. Y agregó: "No sé por qué decidió irse, pero tendrá sus razones y le deseo mucha suerte porque es un gran jugador".