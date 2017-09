Las Ferrari se "eliminaron" entre ellas en Singapur y Hamilton aprovechó

Era una carrera para limitar daños, pero el británico Lewis Hamilton consiguió hoy un triunfo clave para el campeonato de la Fórmula 1 al ganar el Gran Premio de Singapur, después de aprovechar el accidente que motivó los abandonos de Sebastian Vettel, Kimi Raikkonen y Max Verstappen en la primera vuelta.

Hamilton, que partía en la quinta posición con su Mercedes, vio cómo las Ferrari de Vettel y Raikkonen y el Red Bull de Verstappen se tocaron en la primera curva y le abrieron la puerta a una victoria inesperada si se tienen en cuenta todas las dificultades que había tenido el británico durante el fin de semana.

"Qué revolución la de hoy", dijo Hamilton por radio al cruzar la meta. "Son unos puntos increíbles", remarcó después el británico que, gracias a su triunfo y el abandono de Vettel, tomó 28 puntos de ventaja sobre el alemán en el campeonato.

"Ayer tuvimos problemas y no teníamos ni idea de lo que iba a suceder hoy. He sido muy afortunado con lo de Ferrari al principio y después pude capitalizar el incidente. Fue muy desafortunado para Ferrari, pero bueno para nosotros", reconoció el inglés.

"Así es el deporte", reconoció después Toto Wolff, jefe deportivo de Mercedes. "A la mañana hablábamos de una limitación de daños, pero luego el accidente, ahora nos vamos con una ventaja más grande", afirmó el austríaco en la cadena Sky.

El australiano Daniel Ricciardo, con el otro Red Bull, finalizó en la segunda posición la accidentada competencia, mientras que el finlandés Valtteri Bottas completó el podio con el segundo Mercedes. Cuarto terminó el español Carlos Sainz, con su Toro Rosso, justo delante del mexicano Sergio Pérez, quinto con su Force India.

Los puestos puntuables los completaron el británico Joylon Palmer (Renault), el belga Stoofel Vandoorme (McLaren), el alemán Lance Stroll (Williams), el francés Romain Grosjean (Haas) y el también galo Esteban Ocon (India Force).

Antes de la primera curva, las Ferrari de Vettel y Raikkonen y el Red Bull de Verstappen se tocaron en plena recta principal del circuito Marina Bay, cubierto de agua en el inicio de la competencia. Como consecuencia del incidente, el español Fernando Alonso también se vio involucrado y, si bien pudo continuar en carrera unas vueltas más, luego terminó abandonando por las roturas en su auto.

Al momento de partir, Verstappen reaccionó unas milésimas más tarde y Raikkonen intentó superarlo por el lado interno de la pista. Y al mismo tiempo, Vettel cerró su línea por el otro costado. De esa forma, el Red Bull se quedó sin espacio, encerrado por ambas Ferrari, y el impacto entre los tres vehículos resultó inevitable.

Tras el golpe, Raikkonen y Verstappen, que en la maniobra chocó además a Alonso, quedaron con sus automóviles dañados en la primera curva, mientras que Vettel siguió unas curvas más, pero terminó también fuera de pista por las roturas de su bólido.

"No estoy seguro de lo que pasó. Salí bien, me moví a la izquierda para cerrar un poco a Max y luego sentí un toque", dijo Vettel, que aseguró que se fue de pista en la tercera curva por los daños que tenía el auto.

"Me sorprendió que Kimi viniera por ese lado", admitió Vettel más tarde. "Vi solo a un piloto, es mala suerte porque ahora quedamos fuera. Es molesto, pero ya no hay mucho por hacer. No es el fin del mundo", añadió el alemán.

Verstappen, en tanto, culpó firmemente a Vettel por el accidente: "Tal vez no vio a Kimi por la izquierda, pero eso no es una excusa. No se deben correr esos riesgos, Lewis está liderando la carrera y los tres estamos fuera", dijo molesto el holandés.

Alonso también se lamentó por lo ocurrido. "Hoy era el día, el podio era posible", se resignó el español. "El auto partió muy bien, como un cohete, y podríamos haber quedado segundos en la primera vuelta, pero estábamos en el lugar equivocado en el momento equivocado", indicó el dos veces campeón del mundo.

Beneficiado por el incidente, Hamilton, ganador de las últimas tres carreras, saltó del quinto al primer lugar, escoltado por Ricciardo y se encaminó a una victoria cómoda.

A pesar de los incidentes que continuaron en la carrera, con cambios de neumáticos porque el piso se fue secando y con nuevos accidentes que motivaron el ingreso del vehículo de seguridad, Hamilton dominó la carrera sin contratiempos y se llevó un triunfo fundamental en la pelea por el campeonato, en una carrera en la que se conformaba con limitar los daños.