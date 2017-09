Las dos caras de la presión

Por la idiosincrasia del argentino, en Perú sorprendió el pedido de AFA de trasladar el partido a la Bombonera. Aquí lo primero con lo que se relacionó la decisión fue con lo que ocurrió en 1969, cuando la blanquirroja igualó 2 a 2 en ese estadio dejando a Argentina sin el Mundial del año siguiente. Tampoco vale hacerse el loco y no reconocer que la cercanía de las tribunas con la cancha hacen sentir la localía, pero es algo que puede ser una moneda de doble cara, sobre todo si Argentina no logra sacar ventaja en los primeros minutos. Porque la presión podría pasar a ser desesperación. El reloj mientras el marcador esté en cero será aliado de Perú. Además, entre los principales referentes del plantel peruano saben lo que es jugar con la Bombonera en contra. Paolo Guerrero lo hizo hace algunos años en la Copa Libertadores con la camiseta de Corinthians. Igual que el Mudo Alberto Rodríguez en sus inicios con Sporting Cristal. Luis Advíncula actuó con Newell's y Raúl Ruidíaz en la U de Chile completan el cuarteto que pisó la cancha del barrio de La Boca. Y Julio Meléndez, el peruano que más trascendió con la camiseta de Boca, pidió dejar de hablar de cuestiones extradeportivas y expresó: "La Bombonera sin los hinchas de Boca, no late".

Paul Pérez

Periodista peruano de RPP Noticias