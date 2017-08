La semifinal, ante Atlético San Jorge

Central ya tiene rival para la semifinal de la Copa Santa Fe. El canalla se medirá en la próxima instancia frente a Atlético San Jorge, que ayer se impuso por penales a Unión de Sunchales (3 a 0) luego de igualar sin goles en el partido de vuelta de los cuartos de final, disputado en Sunchales. El mismo resultado se había dado en San Jorge. El pase a la final se definirá en un solo encuentro y será en el Gigante de Arroyito.

En el reglamento de la copa ya estaba estipulado que las semifinales se dirimían con un solo partido, en cancha del equipo de mayor jerarquía, por lo que hubiera sido lo mismo cualquiera fuera el ganador. No obstante, si pasaba Unión de Sunchales era casi seguro que al encuentro Central lo iba a jugar de visitante, a raíz de un arreglo al que había llegado la dirigencia canalla con los organizadores de la competencia.

En las últimas semanas el malestar de parte de los organizadores para con la gente de Central por no utilizar jugadores de primera división y que el entrenador Paolo Montero tampoco dirija al equipo se hizo evidente. Por esa razón hubo una charla entre ambas partes. Y desde Central accedieron al pedido de jugar de visitante en caso de que avanzara Unión de Sunchales. Con Atlético San Jorge no se barajó esa posibilidad porque el equipo uruguayo no cuenta con una cancha apta para albergar a los hinchas canallas que pudieran ir (a Unión viajaron cerca de mil simpatizantes).

La otra semifinal la disputarán Atlético de Rafaela, que venció por penales a Sportivo Las Parejas, y Sportivo Rivadavia de Venado Tuerto, vencedor por 1 a 0 de 9 de Julio de Rafaela.