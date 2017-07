La rosarina Yanina Martínez es la Reina del Plata en Londres

"¡Todo listo para la gran final. Final de 100 metros en marcha, arremete la china, pero atención que va Yanina, va Yanina, va Yanina, sí, Yanina Martínez posición de medalla de plata, Yanina Martínez, Yanina señoras y señores, medalla de plata para Yanina Martínez, que también se sube al podio!".Lo que usted tarde en leer este párrafo del relator de la carrera es prácticamente el tiempo que le llevó ayer a la rosarina Yanina Martínez llegar segunda a la meta de los 100 metros T36 (categoría parálisis cerebral), en el Mundial de atletismo adaptado de Londres. La joven de 23 años lo hizo en apenas 14s 41/100, cinco décimas menos que el año pasado en los Juegos de Río, de donde se trajo la medalla de oro por la misma distancia.La de ayer fue la segunda medalla de bicampeona que cosechó en una misma semana la atleta de 23 años. No caben dudas, esta vez la Reina del Plata argentina no es Buenos Aires: es Yanina Martínez."Estamos muy contentos con el rendimiento de Yanina en ambas carreras de este Mundial de Londres. Estos resultados son muy importantes para ella, que es joven y puede seguir trabajando para mejorar aún más las marcas: bajó ambas", dijo ayer desde Inglaterra el entrenador Martín Arroyo. El técnico no sólo se refirió a la carrera de 100 metros que acababa de correr su discípula, sino a la de 200 metros en la que había competido el martes. En esa, también quedó Yanina en segundo lugar tras correr en 30s 70/100, una marca inferior a la que había logrado en Río 2016: de 31s 21/100.A la prueba de ayer Yanina la corrió en la calle 6, al lado de la campeona, la china Shi Yiting (la misma que había salido primera en la carrera de 200 metros), una muchacha que curiosamente no parte inclinada desde los tacos de salida sino que empieza a correr desde posición de parada."Es algo que pueden optar los atletas, siempre es más ventajoso partir desde los tacos, pero ella lo prefirió así. Es una muy buena atleta y campeona en su país, además marcó records", aclaró Arroyo.Yanina cumplió con su ritual precompetencia: rió a todos, con sus manos hizo un corazón hacia las cámaras y largó. En los primeros segundos tenía un pelotón de cuatro atletas por delante, las pasó, quedó en segundo lugar y así llegó hasta el final, con los brazos en alto."Me fue bien. Es una hermosa medalla. La gente se pasó con los saludos. Le mando saludos a mi mamá, a mi hermana (Tamara), a mi hermano (Javier) y a mi cuñada ((Mailén)", dijo emocionada al terminar la carrera y tras enterarse que muchos argentinos le habían deseado suerte y la habían alentado por las redes sociales.Yanina, su familia y su entrenador están agradecidos porque muchos de esos fans que ayer la felicitaban fueron los que hicieron oír su queja el mes pasado cuando el gobierno nacional intentó recortar las pensiones por discapacidad.Yanina era una de las que perdería el subsidio. Pero primó la cordura y hubo que dar marcha atrás. La mamá de la atleta dijo que le habían comunicado que le restituirían la pensión en agosto. Un caso visible, pero no el único.Yanina vive en la zona oeste de Rosario, en barrio Belgrano. Proviene de una familia trabajadora. La joven toma dos colectivos de ida y de vuelta para ir a entrenar y cuenta con apoyo de la secretaría de Deportes de la Nación, la provincia y el Ente Nacional de Alto Rendimiento deportivo (Enard), Ganar el oro el año pasado le sumó apoyos y esta vez la pudo acompañar su entrenador: su mano derecha.Ni las trabas físicas (padece cuadriplejia moderada) ni las burocráticas la frenaron ni le impidieron ganar. Yanina piensa seguir corriendo. Una verdadera reina.

Regalo del Día del Amigo para su entrenador

"Yanina está feliz. Acabamos de hablar con ella y dijo que le dedicaba el triunfo a su mejor amigo: Martín". Esto le dijo ayer a Ovación, Claudia Chávez, quien se refirió así a su hija y al técnico de la bi subcampeona, Martín Arroyo, quien la entrena desde hace 12 años y la acompañó especialmente

a este Mundial.