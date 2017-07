La rosarina Yanina Martínez debutó con una medalla de plata

El gobierno nacional le había sacado la pensión por discapacidad, pero lejos de truncar su carrera deportiva, la atleta rosarina de 23 años Yanina Martínez fue por más y ayer respondió con plata. En 30s70, llegó segunda a la meta en la final de 200 metros T36 (parálisis cerebral) en el Mundial de atletismo adaptado 2017 que se lleva a cabo en el estadio Olímpico de Londres. Con zapatillas fucsias y una sonrisa que no pierde ni en los momentos más difíciles, Yanina se ubicó en la calle 7, miró una cámara de televisión e hizo un corazón con ambas manos. Luego ubicó los pies en el taco de partida y tras la orden corrió, corrió y corrió a zancada limpia. Por el andarivel 5 le sacó varios cuerpos la china Shi Yiting, quien llegó finalmente primera en 28s92, pero aún así Yanina no defraudó: mantuvo el segundo lugar hasta el final, en la prueba que no es su especialidad. Y subió al podio, una vez más.

Pero mañana, Yanina sí irá por todo y a la misma hora que ayer. Nuevamente a las 17.25 (hora argentina) saldrá a la pista a probar velocidad en lo que mejor juega y más le gusta: los 100 metros, por los cuales se alzó con la medalla de oro el año pasado en los Juegos de Río 2016, tras volar en 14s64.

Yanina sigue corriendo y cosechando triunfos para todo el país, mientras la pensión por discapacidad que venía recibiendo queda pendiente para que se le retribuya "el próximo mes". Así se lo confirmó a Ovación, la mamá de la flamante subcampeona, Claudia Chavez, quien vio la carrera por televisión desde Rosario, tomando mates junto con el resto de la familia.

Yanina no es cualquier atleta argentina. Es la campeona olímpica de los 100 metros en Río, pero además esta joven fue la cara más visible de los miles de reclamos contra el recorte del presupuesto para las pensiones por discapacidad que había intentado aplicar, en el mes de junio, el gobierno nacional y que quedó finalmente sin efecto.

La rosarina integra el equipo argentino de 16 atletas que se encuentra compitiendo en Inglaterra. Y no para de mejorar sus marcas y rendimiento.

"Para mí es todo nuevo en este viaje, en cambio para Yanina es la segunda vez en Londres, ya tiene cuatro mundiales y dos Juegos Olímpicos. En 2012 fue cuarta", comentó desde el hotel ubicado ubicado a ocho kilómetros del estadio el técnico personal Martín Arroyo, quien la acompaña por primera vez en una competencia internacional.

"Al segundo día de llegar dimos una vuelta en subte por Londres para desconcentrar y adaptarnos a los horarios. Pero no mucho más. Yanina sigue una dieta estricta, entrena y descansa todo lo necesario: está muy concentrada, entusiasmada y metida en este Mundial", dijo Arroyo desde el hotel.

En tanto, la mamá de la atleta precisó que Yanina viajó el 7 de este mes hacia Madrid, ahí hizo una escala de dos horas y siguió a Londres junto a la delegación y su técnico.

"El Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo (Enard) lo reconoció esta vez como entrenador personal y para ella y para nosotros eso es una tranquilidad: ellos se conocen, entrenan mucho y desde hace tiempo juntos y a Yanina le da confianza. Viajar para ella es posible gracias al apoyo económico de la Secretaría de Deportes de la Nación, el Enard y el aporte que también hace la provincia de Santa Fe. Pero para que vuelva a recibir la pensión todavía debe esperar al mes próximo", dijo la mujer.

Inmediatamente de lograda la medalla, a Yanina comenzaron a lloverle las felicitaciones por teléfono, whatsapp y Twiter.

"Estamos muy contentos, felices, mañana (por hoy) se subirá al podio bajo una tribuna y se sacará fotos", dijo el entrenador. En tanto, la intendenta Mónica Fein había tuiteado: "Yanina Martinez. Subcampeona del Mundo en los 200 m !Orgullo rosarino, Felicitaciones a nuestra olímpica dorada!".

Yanina mide apenas 1.50 metro pero es inmensa. Debutó en un Mundial con 17 años, en Nueva Zelanda, y ya no paró de lograr buenos resultados. En la página del Enard se publican sus mayores logros. Disputó los Juegos Paralímpicos de Londres 2012 y Río 2016. Participó de los Juegos Parapanamericanos de Guadalajara 2011 (trajo plata en 100 metros y 200 metros) y de Toronto 2015 (oro en 100 y 200 metros). Y tomó parte de los Juegos Parasuramericanos de Santiago de Chile 2014.

Pero a nivel mundial, si se compara la marca de ayer con las anteriores, en 200 metros, se ve a las claras la mejoría.

En 2011, en Nueva Zelanda, le puso 35s65 a la carrera y llegó décima. En 2013, en Francia (Lyon) corrió en 32s83 y logró el cuarto lugar. En 2015, en Doha (Catar), en 31s04 llegó tercera. Y ayer, segunda. Yanina seguirá corriendo: pero será mañana y en 100 metros T36.