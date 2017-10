La risa que puede traer la felicidad en la previa del decisivo choque ante Ecuador

El plantel argentino se entrenó ayer y en los rostros de los jugadores se pudo notar que más allá de la preocupación lógica por la trascendencia del último choque buscando la clasificación al Mundial, el aspecto anímico es "positivo", con varias sonrisas durante los ejercicios y en charlas. Las fotografías captadas mostraron sonriendo a Lionel Messi, Darío Benedetto, Mauro Icardi, Lautaro Acosta y Angel Di María, entre otros. Y a Jorge Sampaoli con su infaltable gorra y dialogando con los protagonistas, como por ejemplo Mascherano (ver aparte). Obviamente, en relación a un probable equipo titular para el partido en Ecuador ni noticia, ya que seguramente hoy parará el equipo que tiene en mente.

El hecho de no verse tantas caras serias tranquiliza porque muestra que los jugadores no están "asustados". Y las sonrisas no marcan despreocupación. Por eso, en este contexto, si bien es cierto que los números preocupan porque no todo depende de los dirigidos por Jorge Sampaoli, ir con buen ánimo a buscar la clasificación a Rusia será clave.

De hecho, en la concentración del viernes, Messi y Mascherano fueron dos de los que eligieron permanecer en el predio (el resto se fue a su casa para encontrarse con su familia) y hablaron bastante, según trascendió. Como también decidieron no mirar televisión (salvo que observaron la clasificación de España al Mundial tras vencer 3-0 a Albania), ni consumir medios de comunicación y apenas se acercaron a ver un amistoso del seleccionado Sub 20, y se llevaron buenas impresiones de algunos de los chicos. Y ayer pasó algo similar luego de que el plantel fue licenciado hasta la hora de la cena.

En cuanto a la actividad de ayer, el plantel se entrenó en turno matutino dividido en tres grupos, por sectores del campo de juego, en el que trabajaron delanteros con volantes creativos. Allí se observó a Messi junto con Benedetto, Marcos Acuña, Alejandro Papu Gómez más dos sparrings, mientras que con pecheras estuvieron Di María, Icardi, Acosta, Paulo Dybala y otros dos juveniles.

Y a la hora de los trascendidos en relación a la probable formación para el martes se menciona la duda del entrenador en cuanto a reemplazar o no a Ever Banega, de floja labor, con Leandro Paredes o de incluir como lateral izquierdo a Milton Casco y subir a Acuña a la línea de volantes, aunque eso seguramente recién se confirmará en tierra ecuatoriana, más allá de que tal vez hoy el Zurdo Sampaoli empiece a probar sus ideas en la práctica matutina.

Sampaoli charló con Mascherano

Al casildense Jorge Sampaoli se lo suele ver conversando con sus jugadores previo a las prácticas y ayer se observó cómo dialogaba varios minutos con el sanlorencino Javier Mascherano, quien seguramente estará entre los once, ni bien el plantel salió al campo de juego en Ezeiza. Y lo siguieron haciendo detrás de uno de los arcos.