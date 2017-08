La reserva se prepara

Central presentará la división reserva para recibir el próximo sábado a la tarde a Atlético San Jorge, por la semifinal de la Copa Santa Fe. Uno de los motivos por el cual tendrán que salir otra vez los pibes a escena se debe a que por la mañana el primer equipo que comanda Paolo Montero recibirá a Talleres en el country de Arroyo Seco.

Por más que el canalla esté a un paso de la final de la copa provincial, lo cierto es que Montero no se desvía de su objetivo. El uruguayo está enfocado sólo en la preparación del plantel profesional.

Eso marca que Leo Fernández estará junto a sus juveniles otra vez representando al club, pese a que la idea madre de los organizadores y la propia dirigencia auriazul era otra. Esperaban que actuaran varios de los futbolistas de mayor calibre para valorar, entre otras cosas, no sólo el compromiso que había tomado el club sino además el esfuerzo que hace el Estado provincial.

No obstante, la decisión está tomada. Y es por eso que la reserva tendrá la responsabilidad de dar otro paso al frente. Esta vez con la mente puesta en llegar no sólo a la final si no también ganarla.

Resta saber en el transcurso de la semana si Paolo Montero le bajará algunos apellidos a Leo Fernández para reforzar alguna de las líneas. Sobre todo porque los uruguayos cuentan con nombres de mayor roce.

Mientras tanto, el grupo de reserva se movió ayer desde lo físico y en lo táctico. La rutina hizo hincapié en aceitar el sistema defensivo. Hoy será momento de exigir al ofensivo, mientras que mañana habrá un ensayo de fútbol a puro ritmo pensando de lleno en el representativo de San Jorge.