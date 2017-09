La pelota al menos está en orden

Menos mal que el sábado la Lepra ganó. Que la tranquilidad futbolística ayuda algo con esa victoria. Y además con la actuación del equipo de Juan Manuel Llop. Una situación que le permite al entrenador trabajar concentrado en seguir el camino del 2-0 a Olimpo para llegar al choque del lunes con Lanús con un sostén para ir por otro triunfo, aunque no le será sencillo traérselo de la cancha granate, más allá que llegue cansado al jugar esta noche por la Copa Libertadores ante San Lorenzo.

En lo futbolístico seguramente el Chocho no tendrá dudas en repetir a los mismos once que vencieron al equipo bahiense con goles de Luis Leal y Joaquín Torres. Es que además no se le presentaron lesionados y los que están afuera tampoco pueden volver para esta 4ª fecha, más allá de que serían importantes en la estructura de juego debido a sus nombres y a lo que pueden aportar Brian Sarmiento y Mauro Guevgeozian (se recuperan de distensiones musculares y tampoco son seguras sus presencias en el siguiente choque ante Godoy Cruz, el lunes 2 de octubre en el Coloso). Los dos principales titulares del equipo en el arranque del torneo, quienes en la última jornada fueron bien suplantados por el portugués y el Negro Figueroa.

Ayer en el doble turno de entrenamientos el técnico aprovechó para repasar conceptos y apuntar con serenidad al próximo partido, que será recién el lunes, a las 19.05 y con arbitraje de Fernando Rapallini.

Una de las cuestiones a reforzar es la evolución futbolística de los laterales José San Román y Milton Valenzuela, que pueden dar más de lo que exhibieron en sus últimas presentaciones; como también reforzar la nueva estructura con Braian Rivero en la zona media, y Nery Leyes más metido en la recuperación y la marca.

Así Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Valenzuela; Leyes; Torres, Rivero, Figueroa y Fértoli; y Leal saldrán desde el arranque ante los granates. Por otra parte, ayer se confirmó que el partido de reserva ante el granate será el mismo lunes a las 14.