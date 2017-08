"La pelea de Mayweather y McGregor es un circo típico de lo que hace UFC"

¿Esta explosión de la UFC cómo la ves?

No me gusta. Gastón Amiano, mi entrenador, tiene una definición muy divertida, porque dice cómo les puede gustar ver que dos tipos musculosos, transpirados y con calzoncillos ajustados estén abrazados en el piso. No me gusta. No le termino de encontrar el sentido a lastimarse gratuitamente. Nosotros pegamos mucho más. En UFC es todo muy sangriento, se lastiman y se desconectan. Los boxeadores, no. Nos pegamos, asimilamos y buscamos concentrados cómo seguir pegando. Y el boxeo tiene arte, que es lo que yo valoro. El arte de esquivar, de moverse, de caminar el ring, de combinar los movimientos, y yo en ellos no lo veo. Sí por ahí se ve en los tipos que hacen jiu-jitsu la habilidad para pasar de una posición a otra, pero no es algo que me cautive.

El 26 de agosto boxearán Mayweather y McGregor, luchador de UFC. ¿Qué opinás?

Una locura. Primero quiero decirte que a mí el boxeo de Floyd nunca me gustó, pero también debo decirte que ojalá pudiera hacer la mitad de lo que hace. A los noqueadores nos gusta salir y terminar lo antes posible, en cambio él, de acuerdo a las apuestas, estira o acorta la duración del combate. Por eso, si bien estratégicamente es increíble, su estilo me parece aburrido. Pero esta pelea es un gran show del negocio, como es la mayoría de lo que organiza UFC, porque armaron un gran negocio con campeones de diez o quince peleas. Por eso hoy que Mayweather pelee con McGregor, o con un oso o un mono, para mí es lo mismo. Es circo. Si yo tuviera la posibilidad de ver algo trascendente no dudaría en ir a ver la pelea entre Canelo con Golovkin el 16 de septiembre.

Pero en este engendro de un combate entre un boxeador y un luchador, Floyd tiene todas las ventajas.

Por supuesto porque tienen que boxear. Y uno sabe y el otro no. Si fuera al revés en el primer intento que McGregor se le arroje a los pies Floyd no sabría qué hacer.

Porque está esa hipótesis de que si McGregor le pone una mano lo tumba.

Lo viste guantear a McGregor. No es triste, es cómico. No sabe caminar, no sabe parar una guardia, de boxeo no sabe absolutamente nada. Pero qué le importa si por subir nomás se lleva cien palos.

Dijiste que no te gusta el estilo de Floyd. ¿Entonces Nicolino Locche no te hubiese gustado en su momento?

No, no, Nicolino era diferente, lo que hacía Locche yo no lo vi nunca en mi vida. Y Mayweather no podría hacer ni la mitad de lo que hacía Locche. Porque Floyd te para los golpes con los hombros, pero Locche te ponía la cara y te esquivaba los golpes.