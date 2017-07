La oposición exige mayor transparencia a la conducción leprosa

La vida política en Newell's sigue en pleno desarrollo. Anoche en el club, en la sala Adolfo Celli del Coloso, se reunieron las agrupaciones opositoras a la dirigencia que encabeza el presidente Eduardo Bermúdez para intercambiar conceptos y evaluar la situación actual de la entidad.

Estuvieron presentes los movimientos Pertenencia Leprosa, ADN, Faustino González y Movimiento 1974. Luego del cónclave algunos referentes de la oposición dialogaron con Ovación y coincidieron en que "hay errores de la comisión, pero se debe respetar el estatuto del club y que se cumplan los mandatos".

Daniel Giraudo, referente de ADN, que fue candidato a presidente en las últimas elecciones, manifestó que "la convocatoria fue muy buena. Hay un sector que repudia con vehemencia a la dirigencia, pero no se puede cambiar a un presidente cada un año. Hay que respetar el estatuto y seguir discutiendo. En el balance de la reunión destaco dos cuestiones que causan enojo en los socios, por un lado, que el presidente se maneja con un tono altanero y, por el otro, que la gente exige transparencia en las gestiones por transferencias y los contratos de los jugadores y los sponsors. Lo que está claro es que decidimos que el objetivo es respetar el estatuto y exigir que se cumpla".

Además, Daniel el Pájaro Giraudo agregó: "Se formó una mesa de diálogo con los cuatro grupos: Pertenencia Leprosa, ADN, Faustino y Movimiento 1974. Nuestro objetivo es respetar el estatuto. No queremos que se vaya nadie, pero que haya puertas abiertas para las inquietudes de los socios. El presidente tiene que llamar a la oposición a dialogar para colaborar".

Por su parte, otro participante de la reunión fue Ariel Moresco, referente de la Agrupación 1974 y también candidato a presidente en las últimas elecciones leprosas. "Lo más importante es la participación del socio de Newell's, vinieron cerca de 200 para escuchar las propuestas de nuestras agrupaciones y a dialogar, lo que hicimos durante dos horas. La gente está muy disconforme y hay que saberla escuchar. Y el descontento no es casualidad", aseguró Moresco en diálogo con Ovación.

"Para empezar lo que se pide es transparencia en los pases de los jugadores, en lo del sponsor de la camiseta. Que la comisión directiva nos escuche. No hubo un gesto de llamarnos a dialogar ni después de que 900 socios rechazaran en asamblea el presupuesto. Y no pueden decir que no presentamos proyectos porque lo hacemos permanentemente", agregó.

Otro tema de los principales es la "preocupación por la desconfianza financiera que tiene la dirigencia actual, por lo cual no consigue el préstamo de dinero para hacer frente al pago de empleados como sucedió hace algunos meses".

Moresco, por último, indicó que "con esta reunión se formalizó una mesa de diálogo que pretendemos sea permanente, al menos una vez al mes dentro del club, que es el espacio del socio, para dialogar y encontrar eco en los dirigentes", a la vez que reclamó que "lamentablemente anoche no dejaron que ingresara la prensa y eso no puede ser".

"Deben cumplir el mandato"Luis Facciano, candidato a presidente en las últimas elecciones, tomó la decisión junto a su agrupación"Te llevo en el alma" de no concurrir a la convocatoria de la oposición y manifestó ayer que "nosotros no estamos de acuerdo con muchas decisiones dela comisión, pero creemos que la dirigencia debe cumplir su mandato".