La operación Amoroso a Belgrano aún está sin definición

Anoche hubo una reunión entre Newell's y Belgrano en Buenos Aires para avanzar en la venta del 50 por ciento del pase, pero "no se cerró"

Joel Amoroso tiene un pie afuera de Newell's. Al menos eso es lo que trascendió desde la entidad y de la reunión que estaba llevando a cabo con la dirigencia de Belgrano en Buenos Aires. "Todo está encaminado, pero no cerrado", le reconoció a Ovación una fuente rojinegra al cierre de esta edición. Mientras el cónclave se desarrollaba en la city porteña, el delantero Nicolás Silva había arribado ayer temprano a Rosario para aguardar su incorporación a la entidad del Parque. Es que si el ex Olimpo es finalmente transferido entonces se le abrirá la puerta al jugador sabalero para ponerse la camiseta leprosa. Hasta tanto esto no suceda no habrá avances para contratarlo.

El vocal Juan José Concina fue el encargado de sentarse a negociar con la dirigencia pirata por la venta del 50 por ciento del pase de Amoroso tasado en cerca de "970 mil dólares", según confiaron desde la entidad rojinegra más allá de que circularon varias cifras. Era —a priori— una de las charlas determinantes para intentar cerrar la operación, aunque no hubo una definición de venta porque "restan detalles por resolver".

Anoche el jugador estaba a la espera de una respuesta, que al final no fue la que esperaba con ansiedad. Ahora habrá que ver si en la jornada de hoy se arriba a una definición. Newell's necesita vender porque gran parte de ese dinero lo utilizará para achicar la deuda con Futbolistas Argentinos Agremiados (ver página 6) y después saldarla antes de que comience la superliga, caso contrario no podrá habilitar a las ocho incorporaciones que realizó hasta el momento.

A todo esto, Silva sigue aguardando en la ciudad también pendiente de la operación Amoroso para convertirse en el reemplazante.

Por otro lado, el volante uruguayo Jonathan Barboza aparece en el radar leproso, pero desde la entidad dijeron que "no hay ningún acuerdo. Y hasta que no se solucione lo de Agremiados no se avanzará".