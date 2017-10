La muñeca izquierda de Del Potro otra vez encendió alarmas

Si hay algo con lo que Juan Martín Del Potro está curado de espanto es con las lesiones. Si hay algo con lo que especialmente está curado de espanto Juan Martín Del Potro es con las lesiones de muñeca. Fueron el karma de su carrera. El temor a volver a sufrirlas no es poco y por eso, pese a que hoy tiene que jugar esos partidos que más le gustan, está en duda. Recién un rato antes del encuentro que debe afrontar por las semifinales del Masters 1000 de Shanghai ante Roger Federer, el tandilense decidirá si juega o no (desde las 9, por Espn). Ayer sufrió una dura caída en el partido que le dio el pase a esta instancia y, entendiendo que arriesgar también podría ser hipotecar su futuro inmediato en el circuito, estudiará bien qué hacer. Si salta a la cancha, el desafío será grande. Un Del Potro-Federer siempre es una gran propuesta para el tenis mundial.

Juan Martín, 23º del ránking, se metió en semifinales en China al dar vuelta el partido frente al serbio Viktor Troicki en tres sets: 4/6, 6/1 y 6/4. Sin embargo, el golpe que sufrió en el inicio del tercer set, cuando cayó mal sobre la muñeca izquierda, lo puso en duda para hoy.

"Tras los estudios en Shanghai, se determinó que Del Potro sufrió un traumatismo en la muñeca izquierda. Se descartaron problemas más graves", explicó su agente de prensa en un comunicado difundido ayer a la tarde. En ese sentido, se detalló que los médicos "le colocaron una férula para inmovilizar la zona y mañana (por hoy) decidirá si se presenta a jugar".

El propio Delpo explicó lo que le pasó: "En el momento sentí que había un problema, pero continué jugando, intentando slices para poder terminar el partido. Ahora veremos qué dicen los exámenes y el médico verá (...) Me preocupa un poco, pero he aprendido a gestionar este tipo de cosas en el pasado. Veremos lo que los doctores opinan y enseguida tomaremos una decisión. Claro que me gustaría jugar, me gustaría estar al 100 por ciento pero vamos a ver qué pasa", dijo el tenista de 29 años, quien fue finalista en Shanghai en el 2013.

Según lo que pudo verse, el pie de Juan Martín quedó bloqueado en el suelo e intentó amortiguar la caída con la muñeca izquierda, operada en tres ocasiones. Después de varios minutos de tratamiento junto con un recuperador, el argentino pudo continuar y ganar el duelo. Pero se encendieron las alarmas.

Si hoy está bien jugará por un lugar en la final ante el suizo Roger Federer, quien venció por 7/5 y 6/4 al francés Richard Gasquet.

En la otra llave hacia la gran definición se verán las caras el español Rafael Nadal, Nº 1 del mundo, y el croata Marin Cilic.

Rafa avanzó al derrotar al búlgaro Grigor Dimitrov (9º) por 6/4, 6/7 (4) y 6/3, mientras que Cilic (5º) lo hizo al vencer a otro ibérico, Albert Ramos-Viñolas (25º), por 6/3 y 6/4. Este partido se jugará antes de Del Potro-Federer, no antes de las 5.30 de Argentina.

El traspié. Delpo intentaba colocarse para pegar de derecha y en la corrida hacia atrás se le trabó el pie izquierdo, lo que originó la caída y el traumatismo en la mano con la que intentó amortiguar el golpe. Fue atendido por un médico, pero los signos de preocupación fueron evidentes. Terminó el partido, con victoria, pero hoy evaluará si juega.