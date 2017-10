La misión de los "notables"

Newell's necesita ayuda y la dirigencia convocó a socios que puedan aportar nuevas ideas a implementar con el fin de salir de la delicada situación en la que se encuentra, sobre todo la económica. Hay un grupo de notables que pusieron manos a la obra para encauzar el andar de la entidad. "Es gente que está ayudando. No comparte en totalidad con la conducción, pero sí pretende que la entidad salga adelante y mejore su situación", le reconocieron a Ovación algunas de las voces consultadas y que están interiorizadas en la estrategia a implementar. Precisamente entre una de las metas primordiales figuraba fortalecer la relación con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, algo que se llevó adelante la tarde del jueves en el predio de Ezeiza. No es el único tema en la agenda establecida, si no que hay muchos otros concernientes a la economía de la entidad.



En el primer lugar de la lista elaborada por los notables figuraba "refundar la relación con la AFA". Newell's debía estar sentado a la par de Chiqui Tapia, no del otro lado de la mesa. Y esa es la primera misión que cumplieron los dirigentes el jueves último cuando el presidente Eduardo Bermúdez mantuvo un cónclave por espacio de una hora con el mandamás afista. "Fue una reunión muy amena y positiva", dijeron desde el club.



La meta es mejorar la relación después que Ñuls estaba cerca de Marcelo Tinelli y distante de Tapia. Todo es política y ahora los rojinegros "deben estar al lado del presidente", insistieron.



Otro de los puntos principales a resolver está en la cuestión económica. En realidad, hace años que Newell's lo viene padeciendo y con el paso del tiempo se fue acrecentando. No sólo el club tiene que focalizarse en transferir algún futbolista para que ingrese un dinero que permita saldar algunas deudas, sino afrontar los compromisos diarios que ponen en jaque a la tesorería del club. "En la actualidad el déficit mensual en el fútbol asciende a los tres millones de pesos", relataron las fuentes rojinegras consultadas que siguen de cerca los movimientos que realiza la entidad.



En la libreta de tareas que resaltaron los notables (cuyos nombres figuran en el anonimato) también aparece como misión primordial levantar la deuda de cheques rechazados. Una cifra dada a conocer hace algunos días era de veinte millones, aunque la misma habría ascendido a "más de treinta y cinco".



¿Cuál sería la idea para salir del paso en este momento? "Se está trabajando para vender la camiseta", confiaron, aunque también la dirigencia continúa con las negociaciones con el fin de intentar transferir a Franco Escobar a Atlanta United, equipo conducido por Gerardo Martino. "Las chances de que pueda hacerse la operación están latentes", informaron allegados al club.



Los notables mantuvieron reuniones con los directivos y pusieron manos a la obra. Es, al menos, una estrategia con el fin de encontrar ideas para que Newell's salga de la situación en la que se encuentra e intentar evitar males profundos en el futuro.