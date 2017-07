La mira de Central en el cinco de Nacional de Montevideo

Cambio de latitud. Central apuntó ahora sus cañones hacia Montevideo tras la mala experiencia con el colombiano William Tesillo. La mira en el rubro incorporaciones está posicionada en la figura de Santiago Romero. El actual mediocampista de Nacional figura en la lista de las prioridades para reforzar al equipo que comanda Paolo Montero tras la partida de Damián Musto, pese a que algunos canallas anhelaban el arribo de Néstor Ortigoza, quien sigue sin definir dónde seguirá su carrera deportiva.

En Arroyito no quisieron largar prenda cuando Ovación consultó ayer por el volante tricolor, quien anoche fue titular en la derrota ante Botafogo en el Gran Parque Central, por el partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Sin embargo, una fuente vinculada a los auriazules le confió a este medio que "sí, hay interés en ese apellido". El aporte fue tan escaso como contundente, por cierto. "Estamos al tanto del interés de Rosario (Central) por nuestro futbolista, pero como esta noche (ayer) tenemos un partido importante por Copa decidimos postergar la charla para mañana (hoy) o pasado (mañana). Pero sí, existe la chance de que el Colorado (Romero) emigre al fútbol argentino, siempre y cuando logremos un consenso con la directiva rosarina", destacó con amabilidad un integrante de la junta directiva de Nacional en contacto con Ovación.

Por más que recién se hizo el primer sondeo por el mediocampista charrúa, hay que destacar que Central necesita dar un paso firme en esta oportunidad en el mercado. Por obligación y necesidad. Sobre todo tras caerse la chance de sumar al colombiano que tanto reclamaba Montero.

Con respecto a las características de Romero (27 años), hay que destacar que su puesto actual es volante central. "Es aguerrido, pero tiene buena técnica. Metedor y de buen pie sería", así lo describieron desde Uruguay cuando este medio consultó sobre las condiciones que tiene el jugador que el ayudante de Montero, Juan Iraola, está siguiendo de cerca desde Montevideo.

"Pero además puede jugar de marcador lateral. Tiene experiencia, ya que tuvo un paso por Deporte Iquique de Chile durante el 2013/2014. Es considerado titular, pero si Rosario (Central) hace una oferta seria el traspaso se hará de un momento a otro. Es cuestión de interés y buena predisposición", acotaron sin dudar desde el otro lado del charco.

Mientras que en Arroyito intentarán esta vez dar un golpe de efecto concreto. La intención de sumarlo está. De no mediar imprevistos, la dirigencia auriazul tratará de llegar a buen puerto en esta negociación porque tienen en claro que no pueden volver a naufragar como pasó con Tesillo y Ortigoza, pese a que en el caso del ex San Lorenzo hay que destacar que "el Gordo no tiene en claro dónde quiere jugar y por eso no nos respondió".

En consecuencia, Santiago Romero es el elegido ahora para reemplazar la plaza que dejó al descubierto Damián Musto. Central tendrá que charlar con Nacional, afinar el lápiz y cerrar la operación de manera exitosa porque los días siguen avanzando y las buenas noticias continúan siendo esquivas por el pago canalla.