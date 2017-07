La llegada a Central del volante Romero va tomando color para reemplazar a Musto

El mercado de pases se mueve a paso lento por la zona de Arroyito. Los últimos antecedentes no lo favorecen. Por eso es que la dirigencia de Central no se expresa con ese ímpetu que supo mostrar en otros momentos. No obstante, desde la sede de calle Mitre al 800 le aseguraron a este medio que están en diálogo en pos de conseguir ahora los servicios del volante Santiago Romero, tal cual anticipó Ovación. Las tratativas no tomaron la fuerza necesaria. Pero al menos las fuentes consultadas indicaron sin dudar que "el jugador interesa, y mucho". Por lo tanto, tendrán que avanzar a otro ritmo con las autoridades de Nacional de Montevideo si es que desean contar con el "Colorado" para cubrir el puesto que dejó Damián Musto.

Romero fue titular anteanoche en la derrota del tricolor frente Botafogo por la Copa Libertadores en el Gran Parque Central. No tuvo una buena jornada. Aunque eso no lo hizo retroceder en la escalera de las posibilidades. "Sí, es el volante que se apuntó luego de que Ortigoza jamás respondió a nuestra oferta", remarcó una alta fuente auriazul.

"Lo de Romero está en diálogo", fue la frase que empleó a su turno el vicepresidente primero, Luciano Cefaratti, quien es uno de los que está al frente de negociar los apellidos que interesan al club.

La estrategia canalla para contratar al jugador uruguayo de 27 años no trascendió. Quizá para no alterar o entorpecer la negociación. El hermetismo se erigió en el común denominador por el momento. El hecho de que a último momento Rafael Delgado optó por seguir en Defensa y Justicia, y que William Tesillo haya decidido continuar en Independiente Santa Fe de Bogotá, pese a que había dado su palabra de jugar en Central, hizo que los directivos auriazules muestren cierta coraza a la hora de brindar información sobre el estado de los frentes que tienen abierto.

Más allá de eso, lo concreto y destacado que dejó ayer el trabajo interdisciplinario que están haciendo los canallas es que blanquearon el interés por Santiago Romero. Tal es así que están intentando darle forma a su posible arribo.

Pero lo hacen en otra sintonía y sin mucho ánimo de deslizar datos. Tal vez por precaución. O simplemente porque así lo decidieron puertas adentro ante las malas noticias que vienen recibiendo últimamente.

A seguir esperando al Toro

La novela que tiene en este caso como protagonista a Fernando Zampedri arrojó un nuevo capítulo de suspenso en torno a su posible arribo. Oficialmente la negociación por el atacante no se cerró. A la vez que desde Central remarcaron que “se va hacer, pero falta un poco más”.

Si bien Racing lo tiene en carpeta, lo cierto es que el Toro Zampedri está haciendo todo como para mudarse de Tucumán a esta ciudad cuando antes. La dirigencia canalla como la de Atlético Tucumán muestran cautela hasta que no esté todo firmado como debe ser para anunciar la transferencia del goleador en una suma que tampoco hay interés por exteriorizar.

Lo que sí aseguran desde el Decano es que el próximo martes estará jugando por la Sudamericana frente a Oriente Petrolero en La Paz. Y, de no mediar imponderables, luego sí podría oficializarse su llegada.