La lista oficial de Sampaoli tiene al rosarino Icardi como ícono de la nueva era

Y un día salió a la luz la primera lista de Jorge Sampaoli para su debut en partidos oficiales de la selección argentina. Tal como adelantó Ovación desde el mismo momento en que el casildense fue elegido para el cargo de entrenador nacional, Mauro Icardi es la gran estrella de la convocatoria para la trascendental doble cita del 31 de agosto, en Uruguay, y ante Venezuela. Y no sólo porque ya se caía de maduro, sino porque esta citación adquirió más relevancia en vistas del contraste con la ausencia de Gonzalo Higuaín, que quedó en las gateras. Ergo, el jugador más cuestionado de los últimos años pero por cuestiones extrafutbolísticas tendrá su lugar en el primer equipo del Zurdo. Y en vistas de esta doble situación, todo hace pensar en que será el 9 titular ante los orientales. No fue la única sorpresa, ya que Javier Mascherano fue incluido como "defensor" y no como "volante" y Sergio Agüero vuelve a tener un lugar. Falta ver qué pasa con los lesionados Gabriel Mercado, Lucas Biglia y Joaquín Correa, que están en la lista y, por supuesto, conocer los nombres de los jugadores del medio local, en los que seguramente estará el ex Central Javier Pinola.

Icardi ya había integrado el plantel que disputó los amistosos ante Brasil y Singapur, pero no jugó porque viajó lesionado. Esa actitud de estar pese al inconveniente fue muy valorada por Sampaoli, que ya lo tenía como el elegido y confirmó su presencia ayer cuando la AFA oficializó la lista. El rosarino, atacante del Inter, exteriorizó sus sensaciones en un emotivo mensaje en su cuenta de Instagram. "No me gusta hacer promesas pero si de una cosa estoy seguro es de que lo dejaré todo por vos, mi querida Argentina", escribió en el final. Además dijo estar feliz por "estar de nuevo vistiendo la camiseta más linda del mundo, que representa a cada uno de nosotros, los argentinos, nuestra patria, nuestro país".

Curiosamente, la única vez que estuvo en un campo de juego con la mayor, con Alejandro Sabella al mando, fue el 15 de octubre de 2013 en el Centenario (derrota 3-2 en el cierre de la eliminatoria del pasado Mundial) ante el mismo rival que seguramente lo verá el 31 de agosto de titular. Y no hay otro 9 de área como él como para que le haga sombra. Agüero (el que también sedujo al Zurdo al viajar especialmente desde Inglaterra a España para verlo) tiene otras características aunque podría pensarlo de centrodelantero, lo mismo que Paulo Dybala o el propio Lionel Messi. Se puede intuir que Lucas Alario (o tal vez Darío Benedetto) sería su eventual reemplazante.

Pero Sampaoli también puso su sello en otras áreas. A Mascherano lo agregó como defensor y habrá que ver si tiene cabida como titular. Es más, hoy parece más afuera que adentro. Y llamó a Nicolás Pareja, dirigido por el Zurdo en Sevilla, lo mismo que Gabriel Mercado, citado pero en duda por una lesión en la rodilla izquierda.

En el mediocampo la convocatoria más llamativa fue la de Javier Pastore, que vuelve a tener lugar en la selección. Y también adelante la de Joaquín Correa, otro de Sevilla que en el partido del jueves ante Roma salió lesionado.

Una vez que se sumen los jugadores del medio local, y sobre todo de que se evalúen a medida que se acerque la fecha el estado de los lesionados, saldrá el primer once oficial de Sampaoli.

Si todo el mundo está en condiciones, Argentina formaría ante Uruguay con Romero; Mercado, Otamendi y Pinola; Salvio, Pizarro, Biglia y Di María; Messi y Dybala; Icardi. El periplo de Sampaoli por el Viejo Continente, donde mantuvo reuniones con la mayoría de los seleccionables, llegó a su fin y de ahora en más será el turno en Argentina de ir afinando el lápiz. El Zurdo ya dejó claro que él es el que manda y con el lugar que le está dando a Icardi lo confirmó. Como Ovación lo adelantó desde el primer momento.

El rival, con 4 de acá

Sampaoli aguardará para designar a los jugadores que actúan en el fútbol argentino, pero Oscar Tabárez, el DT del rival que enfrentará el 31 de agosto de Montevideo, sí pudo hacerlo. Claro, para el Maestro son extranjeros y por eso incluyó a 4 de ellos, entre los 23 de la nómina.

Tabárez incluyó a Martín Campaña y Gastón Silva, de Independiente; a Nahitan Nández, de Boca, y a Egidio Arévalo Ríos, de Racing. El resto: Fernando Muslera (Galatasaray) y Martín Silva (Vasco); defensores Diego Godín (A.Madrid), Sebastián Coates (Sporting Liboa), José María Gíménez (A. Madrid), Maximiliano Pereira (Portol), Martín Cáceres (Hellas Verona) y Mauricio Lemos (Las Palmas); volantes: Matías Vecino (Inter), Federico Valverde (La Coruña), Carlos Sánchez (Monterrey), Nicolás Lodeiro (Seattle) y Diego Laxalt (Genoa) y delanteros: Jonathan Urretaviscaya (Pachuca), Cristhian Stuani (Girona), Luis Suárez (Barcelona), Edinson Cavani (PSG), Diego Rolan (Burdeos) y Abel Hernández (Hull City).