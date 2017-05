Mes a mes. Semana a semana. Quizás no importe demasiado el tiempo que pase, pero lo cierto es que Newell's no puede salir de los momentos turbulentos que le toca transitar. Con conflictos de empleados, quienes reclaman salarios o la reincorporación de tres trabajadores cesanteados "con causa", según esgrimieron desde la institución. Más allá de las causas y de quién tiene la verdad en este intríngulis, lo cierto es que el momento elegido para activar una bomba en la entidad no era el ideal más allá de las razones. Más aún después de transitar por varias instancias de paros y más paros que se fueron solucionando a cuentagotas. Los rojinegros están expectante en el campeonato, a tres puntos del líder Boca y con dos partidos consecutivos de local que le permitirán a los dirigentes tener una muy buena recaudación.

Newell's es fútbol. La gente vive y se mueve principalmente en base a eso. ¿Qué pasaría si el equipo no estuviera en la posición de privilegio? Seguramente la actividad externa sería muy diferente a la actual, con reclamos y pedidos de explicaciones como sucedió tiempo atrás con los anteriores dirigentes. Esos que se vieron obligados a dejar la entidad antes de cumplir con el mandato y solicitar un adelantamiento de las elecciones.

Los dirigentes que tomaron la determinación de cesantear a tres empleados dijeron que "es de manera indeclinable, con causa y no hay ninguna chance de negociación". Una determinación que encontró un repudio generalizado de la otra parte, la de los trabajadores, que iniciaron un paro el martes y hasta el cierre de esta edición continuaba sin modificaciones. A todo esto se le sumó que los jugadores no pudieron hacer efectivo el cheque recibido días atrás y hubo un pedido de la CD para que aguantaran unos días más para que lo presenten. Esto tampoco cayó bien en el plantel, que hoy entrenará con la ropa propia para manifestar el fastidio por la situación y, de paso, solidarizarse con los empleados de la institución (ver página 4).

Newell's debería estar gozando por el momento futbolístico que le toca transitar. Uno grato, con una seguidilla de victorias que lo potenció y lo mantuvo a lo largo del torneo como uno de los principales animadores. Con la chance de clasificar a la Copa Libertadores y, como si fuera poco, pelear por un nuevo título. Todos condimentos que elevan el entusiasmo y multiplican las ilusiones. Pero la crisis económica vino desviando la atención mes a mes. Y ahora el envío de telegramas a tres personas para anunciarles que dejaban de ser parte de la plantilla de trabajadores del club desató otro conflicto. Justo a días de que se jueguen dos encuentros de local, importantísimos desde lo futbolístico para el equipo de Diego Osella, pero también valiosos por tener la entidad la chance de recibir una buena cantidad de dinero en concepto de recaudaciones por entradas y bono para el clásico. Más aún pensando en los próximos días, donde el club debe levantar los cheques entregados a los jugadores y, además,afrontar el pago de los haberes de abril de todos los empleados, dentro de los cuales está el plantel y cuerpo técnico.