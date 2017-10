El fiscal de Estado adjunto de Santa Fe, Gustavo Luzzini, señaló esta tarde que "a más tardar el lunes" habrá un dictamen sobre la validez o no de la asamblea de Newell's Old Boys.

La asamblea del club leproso se llevó a cabo el pasado martes y terminó de manera violenta. Mientras desde el oficialismo indicaron que "se aprobó la memoria y balance", a la oposición no le quedaron dudas: "Fue nula".

Ahora, la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ), dependiente de Fiscalía de Estado, indicó que "revisará todo lo actuado".

"Tuve un primer informe verbal y además pedí un informe escrito, que fue terminado hoy. A partir de hoy me voy a poner a ver el tema de la asamblea de Newell's. Nosotros no tenemos tiempos perentorios para verlo, pero creemos que tenemos que sacarlo con la mayor rapidez posible atento al interés público. Calculo que en unos dos o tres días vamos a estar sacando una resolución", indicó esta tarde a la prensa Gustavo Luzzini.

"Creo que como último plazo el lunes próximo esto estará resuelto y así podremos darle una respuesta a la gente de Newell's que la está esperando hace varios días".

Consultado sobre si había recibido material fílmico del día de la asamblea, Luzzini señaló que "no, lo acabo de pedir yo al Ministerio de Seguridad. Algunos referentes de la oposición me han mandado algunas filmaciones caseras. Pero atento a que hubo personal de Inspección (de Personas Jurídicas) y de la policía viendo todo, creo que con eso me bastará para saber qué pasó o dejó de pasar en la asamblea".

