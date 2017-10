Si existe una característica en este ciclo de Newell's es que Juan Manuel Llop no duda en elegir a juveniles que nadie tiene en mente. En el caso de dos de ellos, nunca habían competido en la primera división. Recién lo hicieron con el Chocho. El primero que sorprendió a todos con su presencia fue el volante Enzo Cabrera. Mientras que esta mañana será el debut de otro que no estaba en los papeles, el lateral izquierdo Leonel Ferroni. El entrenador adopta decisiones que implican riesgos, que evidentemente está dispuesto a asumir. Sabe que los pibes tienen la responsabilidad de insertarse en un conjunto que todavía no encuentra su rumbo. El contexto tampoco es ideal para los jóvenes, a raíz de pobres resultados en este inicio de la Superliga, aparte de la eliminación en la Copa Argentina. Pero Llop confía en ellos y los manda a la cancha.



La posibilidad que tendrá Ferroni esta mañana se explica en parte por el declive de Milton Valenzuela, desde aquella actuación prometedora que tuvo contra Central Norte de Salta (4-1) por Copa Argentina en junio pasado. Desde ese día, en el que el entrenador interino Juan Pablo Vojvoda lo ubicó de titular, sobresalió por su capacidad para proyectarse. Jugó los últimos cuatro partidos de la Superliga. A partir de su regreso al club, Llop mantuvo de titular al defensor, cuyo debut en primera fue con Lucas Bernardi en febrero de 2016, en el último minuto ante San Martín de San Juan (1-2).



Valenzuela tuvo una merma en su juego, con proyecciones que fueron cada vez más esporádicas y encima varios de los goles que le anotaron al conjunto rojinegro fueron por su costado. Bajó su nivel, pero resultó inesperado su reemplazo. Y más aún siendo que Ferroni nunca había ido al banco y ni siquiera concentró.



La explicación que brindó Llop es que siempre tuvo en consideración a Ferroni, y que si no lo había citado antes es porque prefería llevar al banco a otro defensor que puede cumplir distintas funciones, como Franco Escobar.



Ferroni era el suplente de Valenzuela en la reserva del año pasado y en la del primer semestre de este año. Tiene toda una vida ligada al club del Parque. No deben existir muchos casos de futbolistas que comenzaron en Newell's a los 6 años y hayan pasado por todas las categorías hasta subir a primera. Hoy será un día imborrable para este lateral, con marca y proyección, según lo describió Fabián Garfagnoli, flamante coordinador del fútbol juvenil y que dirigió al defensor en 4ª y 5ª división de AFA.



Llop no cuenta con un plantel numeroso y elige a juveniles para encontrar un mejor funcionamiento. Para el encuentro contra Chacarita seguirá de titular Joaquín Torres y Braian Rivero volverá luego de cumplir la fecha de suspensión. Y entre los suplentes estará Cabrera.



La ida inesperada de Joel Amoroso luego de la primera fecha de la Superliga fue resuelta por Llop con la inclusión de Torres. Hasta ese momento, el jugador contaba con apenas 49' en la máxima categoría, distribuidos en 3 partidos, uno con Américo Gallego y los otros dos con Diego Osella. Llop fue fiel a la política de incluir a futbolistas de abajo y le dio la titularidad al desequilibrante volante de 20 años.



Rivero es otro de los futbolistas de las inferiores que tiene cabida con Llop. Lo puso ante Olimpo y contribuyó para tener más juego en el triunfo por 2-0. Con altibajos, fue mantenido en el equipo. Si se perdió la fecha pasada contra Vélez (0-1) fue por la expulsión ante Godoy Cruz (0-0). Lleva 282' en cuatro partidos. Antes de la etapa de Llop, jugó 281' en cinco encuentros, de los cuales los tres últimos fueron en el interinato de Vojvoda.



No es poca cosa que tres de los once titulares para enfrentar a Chacarita, Ferroni, Rivero y Torres, tengan tal protagonismo. Habla a las claras de que Juan Manuel Llop trata de que los juveniles formen parte de este proceso. Enzo Cabrera es otro de los que considera el entrenador, más allá de que hoy irá al banco. El mediocampista fue la presencia más llamativa de todas las que dispuso Llop hasta el momento. Lo hizo debutar contra Olimpo con apenas 17 años.



Llop tiene el convencimiento de que los juveniles son capaces de rendir. En ellos está demostrarlo, con el respaldo de los compañeros y la imprescindible paciencia del público.