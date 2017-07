La historia de Fernando Corica, el autor del gol frente a Central en el clásico de la Rosarina

"Fue el gol más esperado de toda mi vida. Nunca me emocioné tanto porque es la primera vez que convierto un gol en un clásico", fueron las primeras palabras del delantero Fernando Corica, quien el domingo pasado convirtió el gol del triunfo de la primera local de Newell's ante Central. Justamente sobre ese gol explicó: "La agarró Mauro Ponce de León, se sacó un rival de encima, hice la diagonal y me puso un pase entre líneas. Me acomodé, la tiré un poco para adelante, le pegué fuerte y por suerte pudo entrar", recordó con una precisión de cirujano.

"En el momento de este festejo tan especial me pasaron muchas cosas. Me acordé de mis compañeros, de los profes, pero sobre todo de mis padres Marcelo y Sofía y de mis dos hermanos mayores (Maricel y Emanuel), quienes me apoyaron siempre", dijo.

Este gol ante Central es el capítulo más reciente de este chico nacido y criado en barrio Rucci, ya que hace más de 15 años que juega al fútbol. "Comencé a jugar a la pelota en el baby en Amistad y Progreso cuando tenía 4 años. Luego desde los 5 a los 7 estuve en Sarratea. De allí pasé a Adiur hasta los 16 y hace cuatro años que estoy en Newell's".

Fernando también recordó el momento de su arribo a la institución. "Llegué al club a través de Fabián Soldini. Hice una sola práctica y me estaba viendo el Flaco Theiler. En 30 minutos hice tres goles. Me ficharon y ya me convocaron para la pretemporada".

En inferiores de AFA su mejor año fue en 6ª división en 2014. Ya que firmó la planilla en 25 oportunidades (18 veces como titular y 7 como suplente). Marcó 5 goles: San Martín de San Juan (V) 2-0, Ferro (V) 2-0, Instituto (L) 3-0, All Boys (L) 2-0 y Huracán (L) 3-2. Luego en 2015 solo firmó planilla 4 veces en AFA: una como titular ante Belgrano (L) y 3 como suplente. Mientras que en 2016 y 2017 no integró la lista de buena fe. Por lo cual tuvo que trasladar sus goles a la Rosarina, donde hizo 43 goles en dos años y medio 5ª, 4ª y la primera local.

Cuando tuvo que contestar sobre las razones por las cuales no fue tenido en cuenta para AFA, con madurez expresó: "Quizás no habré hecho bien las cosas o al técnico no le habrá gustado mi juego. Pero hay que jugar donde a uno le toque. No hay que bajonearse. A todos nos ven por igual. No importa si estás en la primera local, en 4ª de AFA o en 4ª de Rosarina. A lo mejor AFA tenga más trascendencia. Pero no hay grandes diferencias en el juego. Si jugás bien las oportunidades van a llegar".

A la hora de hablar de los entrenadores que tuvo, si bien de todos aprendió algo, tiene como referente a Gastón Liendo "Fue uno de mis referentes. Sobre todo por la forma de alentarme que tenía cuando no me salían las cosas. Además siempre confió en mí cuando no llegaban los goles".

Sin hacer un juicio de valor si el ciclo de Jorge Theiler fue mejor o no al actual de Martín Mackey, Corica marcó algunas diferencias. "Lo que cambió este año es la forma de juego y de entrenar. Quizás están más atentos a los detalles. Tenemos nutricionista y kinesiólogo. Miramos videos antes de las prácticas para mejorar los errores. Quizás antes los entrenamientos eran más físicos y ahora hacemos todos trabajo con pelota".

El juvenil rojinegro destacó el gran grupo que tienen en la primera local. "Somos un grupo maravilloso y muy unido. ¿Si tengo que armar un equipo de fútbol 5 con los compañeros que tuve en Newell's? Y, lo pongo a Kevin Humeller en el arco (hoy está en Talleres), Joaquín Varela, Sebastián Batista y Emanuel Mercado.

Los tres delanteros de Newell's con los que más se identificó son Boghossian, Tacuara Cardozo y Maxi Rodríguez. Y él se definió como "un delantero rápido que le gusta mucho pegarle de media distancia. No soy tan 9 de área. Sino más de jugar la pelota y juntarme con los volantes ofensivos".

"Mi sueño es llegar a la primera de Newell's, ya que además soy hincha del club. Y en lo que resta del año poder tener una oportunidad en la reserva para mostrarme porque ya tengo 20 años", finalizó.