En tanto, el capitán de Comunicaciones, Lucas Banegas, disparó hoy contra la AFA al sostener que la dirigencia que encabeza Claudio Tapia tuvo la chance "cambiar y no lo hizo", al decidir que se jueguen los cinco minutos que restaban de la final del reducido a la B Nacional frente a Riestra.

"Esperemos que alguna vez cambie esto. Tuvieron una chance importante y no lo hicieron. Nosotros no fallamos, no invadimos, no agrandamos las áreas. AFA tuvo la chance y no lo cambió, hay que respetar pero no compatimos", dijo Banegas apenas terminó el partido.