La extraña afección de un jugador del seleccionado alemán que no soporta el ruido de las canchas

timo.jpg Werner recibe de manos de Maradona el Botín de Oro en la final de la última Copa de Federaciones de este año.



B Leipzig, equipo alemán de la Bundesliga, confirmó que Timo Werner no jugará este fin de semana ante Borussia Dortmund ya que el delantero no podrá soportar el ruido que habrá en el Signal Iduna Park.El delantero tuvo problemas en su última presentación en la Liga de Campeones, cuando tuvo que pedir el cambio en el primer tiempo del partido ante Besikttas porque no lograba aguantar el ambiente del estadio en Turquía.Werner no pudo jugar ningún partido desde aquel momento, aunque sí regresó a los entrenamientos. El jugador tiene un bloqueo en los músculos propios de la columna cervical y de la articulación temporomandibular, y el ruido le genera un importante factor de estrés que le provoca mareos.El delantero de la selección alemana fue distintuigo en la última Copa de las Confederaciones con el Botín de Oro por su buena actuación.