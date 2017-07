La dirigencia de Central sigue sin cerrar los refuerzos que aseguran estar negociando

El cierre de las operaciones indica que el mercado de pases cerró otro día en baja para Central. No hubo noticias relevantes en cuanto a refuerzos, por supuesto. La comisión directiva, no obstante, afirma por lo bajo que "hay algunos casos cerrados, pero resta formalizar las operaciones". Mientras que lo concreto es que no abrocharon ninguno de los frentes que tenían pensado hacer ayer. Quizá hoy sea turno de dar ese golpe el hincha espera.

Lo de Jonathan Galván sigue cerca de concretarse. El zaguero que viene de perder la categoría con Aldosivi llegará porque para el jugador es una gran oportunidad mudarse a Arroyito.

A su vez, lo del Colo Romero es otro caso que no logra concretarse. Nacional de Montevideo está dispuesto a cederlo, pero Central ayer no avanzó. Al menos es lo que aseguraron del propio club.

El chileno Alfonso Parot es otro caso que sigue en veremos. El canalla había informado que ya está todo preacordado. La idea era ayer darle un corte, aunque tampoco hubo caso. Al menos oficialmente no hay indicios de finiquitar la operación.

Sin embargo, anoche aseguraron una vez más desde la sede de calle Mitre al 800 "que estamos intensamente trabajando para confirmar tres incorporaciones de un momento a otro".