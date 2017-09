Danilo Ortiz fue a entrenar ayer, aunque no fue un día igual a otros. Sabía que el juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso del club, no habilitó su incorporación, pero se enteró por lo que informó la prensa. Hasta anoche, embargado por la incertidumbre y la angustia, nadie del club le explicó su situación y que no jugará en Newell's. Su representante, Guillermo López, contó que el defensor "está deprimido y desesperado", y se quejó "por el daño que le están haciendo al pobre pibe". "Lo que más me molesta es que nadie nos dice nada", manifestó.

"Tenía muchas ganas de venir a Newell's", declaró el zaguero paraguayo apenas llegó a Rosario a fin de julio. Un mes después, se tiene que ir debido a que el juez Bellizia no habilitó su incorporación. Es porque el club se excedió en el dinero que tenía para gastar en refuerzos de acuerdo a lo previsto en el presupuesto. Pese a que parecía que con el ingreso de dinero por el préstamo de Francisco Fydriszewski a Deportivo Lugo de España sería habilitado, los últimos inconvenientes por el tema salarial con Agremiados torcieron la decisión por la negativa.

Más allá de las cuestiones formales y de que Ortiz debe retornar a Godoy Cruz, el club propietario de su pase, tal cual le confirmaron distintas fuentes cercanas al magistrado y de la comisión directiva, a partir de la negativa del juez, detrás hay una persona que lo padece. "Danilo está deprimido. Pregunta cómo puede ser todo esto. El otro día fue a la cancha, se sacó fotos. Danilo jugó en Palermo, fue subcampeón en Godoy Cruz, estuvo en la selección mayor de Paraguay, en las juveniles. Es un profesional y me da bronca como se manejan con él", dijo López.

"Me molesta el daño que le están haciendo al pobre pibe, porque teníamos otras cosas, otros clubes interesados. Me pelee con todos para sacarlo de Godoy Cruz, que lo quería retener", agregó López, que representa al zaguero junto a Pedro Aldave.

Ortiz es una de las incorporaciones que Newell's consideraba necesarias. Es que sólo cuenta con Nehuén Paz para jugar de segundo zaguero central. Lisandro Martínez, que apenas disputó un partido en primera, se fue a préstamo a Defensa y Justicia. Consultado ayer, Llop dijo que "cuando hay inconvenientes se deben mostrar síntomas de rebeldía y que seguramente va a tener la posibilidad otro jugador". Es posible que ya piense en Franco Escobar, a quien probó en ese puesto en la práctica de ayer, aunque nunca lo hizo en esa posición. Siempre fue primer marcador central.

"Danilo estuvo viviendo en un hotel que le salió más de 20 mil pesos. Y ahora alquiló con su esposa un departamento y lo pagó por adelantado. Mudó todas sus cosas, se trajo los muebles que tenía en Mendoza. Y ahora le pasa esto. Es increíble", manifestó López.

El representante dijo que "el jugador está desesperado". Y agregó: "A nosotros no nos notificaron nada y tampoco podemos hablar con nadie. Nunca nos pasó algo así. Me entero por los medios de que se tiene que volver a Godoy Cruz"

"Bermúdez (presidente) no me atiende el teléfono, los demás dirigentes tampoco. Estamos sin una respuesta. Lo que más molesta es que nadie me dice nada. Yo lo llevé de Paraguay a Godoy Cruz, respondo por el chico. Danilo me dice que hable con los dirigentes y no sé qué decirle", manifestó.

El defensor concurrió ayer a Bella Vista y volverá a decir presente esta mañana. "Hasta que no recibamos una notificación del club, el jugador tiene que seguir entrenando. De nuestra parte, queremos manejarnos bien", añadió.

"Hablé con el presidente de Godoy Cruz (José Mansur), que se encuentra en Estados Unidos, y me dice que se enteró de todo esto. A nosotros nos está ocasionando un daño. Y a Godoy Cruz lo mismo, porque le tenían que pagar un préstamo por 100 mil dólares", dijo.

Hoy es posible que al defensor se le comunique que no seguirá. La incertidumbre es lo peor que vive por esta horas.