La confusa situación de Silva

Nicolás Silva es el delantero que le interesa a Newell's. Su llegada no tendría objeciones por parte del juez Fabián Bellizia, a cargo del fideicomiso del club, si es que se incorpora a préstamo sin cargo. Pero el futbolista está en conflicto con Colón, su último club. La entidad sabalera asegura que no es jugador libre, a diferencia de lo que sostiene el mismo delantero y su representante Rodrigo Abadie. Si es como argumenta Colón, Silva no puede ser contratado por otro equipo. Pero existen casos parecidos en los que el futbolista solicita un recurso de amparo para que se le permita jugar en otra institución hasta que la Fifa se expida sobre el tema en cuestión.

Desde hace varias semanas se menciona al atacante de 27 años como posible incorporación de Newell's, aunque recién trascendió su nombre con mayor fuerza en los últimos días. El club del Parque no lo inscribió en el libro de pases que cerró el jueves en AFA. Es que hay una semana más de tiempo para anotar a todo futbolista que sea libre. Siendo así, la negociación quedaría supeditada al acuerdo entre Newell's y Silva.

Lo que sucede es que Colón asegura que el futbolista nacido en Rosario del Tala no está en libertad de acción. Lo manifestó el vicepresidente del sabalero, Horacio Darrás, en declaraciones que realizó ayer a la emisora de radio LT3. El directivo sostuvo que oportunamente la AFA les dio la razón.

El conflicto se originó cuando Colón envió el telegrama para hacer uso de la opción del atacante, valuada en 175 mil dólares. Tenía tiempo hasta el 30 de junio. La dirigencia sostiene que se mandó el 29 de junio. Pero Abadie, representante del jugador, manifestó que recién llegó el 4 de julio. Además dijo que el dinero debió haber estado depositado antes, algo que no se hizo. A partir de estos supuestos incumplimientos, del lado del futbolista consideraron que Silva quedó en libertad de acción.

Colón intimó sin éxito a Silva para que se integre a los entrenamientos de pretemporada. En el medio de todo esto apareció Sud América de Uruguay, club que hace un par de años se convirtió en una sociedad anónima deportiva (SAD).

Sud América anunció el pasado 15 de agosto la incorporación del atacante a través de la red social Twitter. Publicó una foto suya, con la inscripción "Bienvenido".

El abogado de Colón, Raúl Dadea, contó que Sud América envió sendos correos a Colón y a la AFA para la habilitación del jugador, algo que obviamente la entidad santafesina no hizo.

Dadea manifestó que la AFA resolvió que el jugador pertenece Colón. Y agregó que el contrato de Silva con el sabalero es hasta el 30 de junio de 2020.

Por el otro lado, Silva considera que está libre y que tiene la libertad de negociar con quien quiera. Es allí donde aparece Newell's, que lo considera una buena alternativa para contar con un atacante por afuera, apto también para actuar de media punta o de volante externo.

Newell's incorporó a ocho futbolistas. Lo invertido por el préstamo de todos ellos no deja margen para gastar más. Por lo tanto, la opción de Silva sólo es posible si llega a préstamo sin cargo, como se negocia con el futbolista. Si se da en esos términos, el juez Bellizia estaría en condiciones de acordar su incorporación, según una fuente cercana al magistrado. Para dar el visto bueno también dependerá de que el salario no sea alto, algo que se descuenta.

También hay que considerar que todavía falta la habilitación de Danilo Ortiz, que se realizaría la semana próxima cuando ingrese el dinero por el préstamo de Francisco Fydriszewski a Deportivo Lugo de España.

Si no se habilita primero a Ortiz, es imposible que se haga por otro futbolista que se incorpora más tarde.

La negociación por Silva está por definirse. Surgen varios interrogantes sobre la posibilidad de que se convierta en futbolista de Newell's, más allá de los deseos de unos y otros, incluido entre ellos Colón.