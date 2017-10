"La confianza en Paolo es total", afirmó Mauro Cetto

Su condición de director deportivo lo hace también responsable del mal presente que atraviesa Central. Mauro Cetto lo sabe y por eso da la cara en esta delicada actualidad con frontalidad. "La confianza en Paolo (Montero) es total por parte de todos los dirigentes. Para bancar un proyecto este es el momento para demostrarlo. Por ahí en otro club o momento ya se podría haber cambiado de técnico. Pero apuntamos a darle apoyo porque sabemos y vemos como está trabajando", puntualizó ayer el Colorado en diálogo con Ovación. "Está con fuerza. Y ese es uno de los motivos por los cuales entendemos que debe continuar. Lo vemos convencido y con la fuerza necesaria para revertir este presente", acotó el ex defensor.

¿Qué análisis hacés de

la realidad del equipo?

Tengo la preocupación lógica que tenemos todos. No sólo del punto de vista de los resultados sino en el caso del partido ante Argentinos por el rendimiento. No fue lo que esperábamos ni lo que estamos acostumbrados. Hay una preocupación generalizada, sobre todo desde qué lugar el cuerpo técnico está tratando de encontrarle la vuelta a esto, ya que por ahora no lo está logrando. Y por otro lado están los jugadores, que apoyan al técnico de manera total, pero por otro lugar están mostrando rendimientos individuales que no son los que esperábamos.

Decís que el plantel lo apoya, pero dentro de la cancha están demostrando otra cosa.

No, el apoyo está. Y eso te lo aseguro porque lo vivo en el día a día. Lo noto en todo momento. A eso le sumo que tengo bastante años en el fútbol como para darme cuenta cuándo una relación es buena o está desgastada. En este caso, hay apoyo total. Sí es verdad que cuando ves algunos rendimientos individuales preocupa. Tenemos un plantel con condiciones y capacidad para estar en otro lugar de la tabla. También para jugar de otra manera, pero lamentablemente pasan los partidos y nos cuesta mucho encontrar el rendimiento personal y también el nivel colectivo.

¿En la reunión que tuvieron el domingo a la tarde con Montero, lo vieron con

fuerza para seguir?

Sí, está con fuerza. Y ese es uno de los motivos por los cuales entendemos que debe continuar. Lo vemos convencido y con la fuerza necesaria para revertir este presente. Y otro de los motivos que hay para mantenerlo es que el plantel lo respalda también. Esos factores nos hacen pensar que la situación cambiará. Además, como club pretendemos tener proyectos serios y a largo plazo. Sabemos que en este momento crítico es cuándo hay más que pensar y no tomar decisiones apurados o basándose sólo en los resultados. Hay que analizar mucho las cosas.

Entonces, ¿cómo tomaste cuando Paolo se puso sólo fecha de vencimiento

contra Godoy Cruz?

Creo que eso de los plazos es algo lógico de este fútbol. Es la dinámica que tiene el fútbol sobre todo en nuestro país. Tomo lo que dijo entre comillas porque el objetivo nuestro no tiene que ser que haya plazos para un cuerpo técnico sino que la cabeza del entrenador y jugadores tienen que estar en que lo del lunes ante Godoy Cruz sea el comienzo ante todo. Que tengan la posibilidad de arrancar de una vez. Lógico que después del triunfo contra Boca imaginamos que en San Juan podríamos tener otro final, pero no se dio y volvimos a caer en la duda. Pero tenemos un grupo y entrenador en el que confiamos.

¿Eso marca que si pierden le van a pedir que se quede?

No puedo pensar qué le vamos a decir al técnico si se pierde porque en mi cabeza no entra otra cosa que ganar. Nosotros queremos que Montero siga Antes de jugar nunca pienso en perder. No lo hice jamás como jugador, tampoco ahora. El mensaje debe ser otro. Y apunta al rendimiento y búsqueda de buenos resultados. Por eso esperamos todos los centralistas que el lunes próximo sea el arranque.

¿Hablás de arranque,

pero pensás que aún

pueden recuperar terreno

en la Superliga?

En un torneo tan largo como este uno no puede pensar ya para qué estamos en la Superliga cuando recién van seis fechas. Hay que pensar en ganar el partido por la Copa Argentina primero y después tratar de obtener un triunfo por el torneo local. Hay que enfocarse en cada presentación sin desviar la atención porque el fútbol argentino te hace vivir en una locura total. Lógico que hoy por hoy no estamos en condiciones de tirar ningún objetivo para qué estamos sino en pensar en ganar lo que viene. Para recuperar la confianza como grupo.

¿Qué se te cruza por la cabeza cuando ves el plantel que armaron y el bajo rendimiento que tienen muchos de

los que llegaron?

Hablo constantemente con los jugadores. Evidentemente a algunos de los que llegaron les está costando la adaptación. En parte es lógica, pero es obvio que espero que puedan rendir. Mientras que con aquellos futbolistas que conozco desde hace tiempo charlo para buscar explicaciones y encontrar soluciones. Pero lo más importante es que estar en el día a día con ellos me permite ver en qué situación estamos. Confío en que vamos a revertir esto.

Se ve que confías mucho

en este plantel.

Sí, ni hablar que confío. Conozco lo que pueden dar y la calidad de persona que son. Ellos mismos son los primeros en querer revertir esto. A ninguno les gusta estar viviendo esto. Por eso creo que a los seis partidos del campeonato haya que tirar todo por la borda. Además, reitero, a los proyectos se los banca en los momentos difíciles y no cuando va todo bien. Si bien entendemos que hay cosas por corregir y mejorar, también hay que darle confianza al plantel y técnico.

¿Los jugadores expresan

su bajo rendimiento

cuando charlan ?

No conozco un jugador en el mundo que no sepa cuándo está bajo o juega mal. En ese sentido, todo futbolista entiende y sabe si está rindiendo o no. Lo importante es que tengamos la capacidad e inteligencia para dar vuelta este presente. Es claro que necesitamos que haya una mejora significativa.

El sábado la gente se

fue resignada, ¿qué

sensación te dejó la derrota con Argentinos Juniors?

Lo de la gente es entendible. La imagen que se dejó en el Gigante fue negativa. Así y todo, sé que el lunes irán a Córdoba y apoyará como siempre. Al hincha de Central más no podemos pedirle, hay que darle algo.

¿Por qué es importante

para ustedes el partido

con Godoy Cruz?

Porque nos podría poner en semifinal de la Copa Argentina con lo que representa para Central ese torneo por lo vivido en las últimas ediciones. Obviamente que es fundamental ese partido.