La búsqueda del lateral izquierdo

Luego de que Rafael Delgado priorizó seguir su carrera en Defensa y Justicia porque jugará torneos internacionales, en Central se ven obligados ahora a salir a buscar un lateral izquierdo. La misión no será sencilla porque en el mercado local no abundan jugadores de las características que exige Paolo Montero para armar el equipo a su paladar. Por lo tanto, no será descabellado que la búsqueda se oriente hacia el exterior. Montero sumó un dolor de cabeza extra al caerse la chance de sumar a Delgado, quien tenía todo para volver en su momento, tal cual aseguraban los directivos auriazules. Nada de eso pasó. El jugador no se mudará de Florencio Varela, que hizo una gran campaña con un presupuesto menor al canalla. En consecuencia, los de Arroyito tienen la imperiosa necesidad de sumar un lateral a la brevedad ante la baja de Cristian Villagra. Por más que Elías Gómez regrese tras su paso por el Halcón (ver página 7), lo cierto es que en la previa no cuaja como opción para jugar de titular. No caben dudas de que será otra misión extra para la dirigencia.