La bronca de la gente alteró a la Asociación Rosarina de Fútbol

La fecha 12, disputada el miércoles 12 en los torneos Molinas, Pinasco y Mariano Reyna fue el disparador de la bronca en toda la comunidad del fútbol con la casa madre local. Por las redes sociales la gente reprobó la decisión del presidente de la Asociación Rosarina en hacer jugar una fecha en el medio de las vacaciones. La jornada se disputó con los mismos horarios del domingo. La predécima se jugó a las 13.30, décima a las 14.30 y primera local a la 15.30.

Pero la situación se complicó y siguió en la sede de San Lorenzo 848. En la reunión de los jueves, el titular de la ARF Mario Giammaría se enojó y cargó contra todos los delegados. Es que se sintió dolido por el reclamo de la gente. Con toda la bronca, tomó la palabra y les informó que hará uso de las atribuciones conferidas por el Art. 28º de los Estatutos Sociales.

La mesa directiva de la Rosarina puso en conocimiento de sus clubes afiliados de una serie de resoluciones para optimizar las prestaciones de sus directivos y personal administrativo, considerando que los integrantes de los distintos cuerpos colegiados y consejos auxiliares que conforman la entidad deben asumir plenamente el ejercicio de sus responsabilidades reglamentarias y estatutarias. Dichas resoluciones fueron publicadas en el Acta de Comité Ejecutivo Nº 715. Y estos son algunos de los puntos:

* La Asociación dejará de asumir las tareas de programación de partidos por intermedio de sus directivos y otorgará tales funciones a la comisión de concursos y programas, tal cual lo establece el Art. 7º) inc b) del Reglamento General.

* Esta comisión estará integrada por diez directivos, dos representantes de la A, dos de la B, dos de la C, dos del fútbol infantil y dos del consejo de Futsal.

* Los elegidos deberán reunirse todos los martes, teniendo a su cargo la organización y desarrollo de los programas de partidos correspondientes a los campeonatos oficiales de todas las categorías.

* La programación semanal se hará constar en un acta que indicará fecha y hora de realización, como así también el estadio donde se disputará cada uno de los encuentros. Dicha acta no será publicada en el sitio web oficial, siendo distribuida exclusivamente a través del servicio de mail privado, adjudicado a cada uno de los clubes, quienes serán responsables de hacer conocer el mismo a sus coordinadores, técnicos, auxiliares y jugadores.

* A partir del 13 de julio, la Asociación dejará de asumir las tareas de designaciones arbitrales y otorgará tales funciones a la comisión de designaciones, tal cual lo establece el Art. 7º) inc c) del Reglamento.

* Esta comisión estará integrada por seis miembros, pudiendo ampliarse su número según las necesidades, a saber: tres directivos propuestos por el comité ejecutivo, uno propuesto por el Colegio de Arbitros y dos propuestos por el Sindicato SADRA que deberán ser integrantes del plantel oficial.

* Los miembros deberán reunirse en la calle San Lorenzo los jueves y tendrán a su cargo, y en forma exclusiva, el nombramiento y designación de todos los árbitros y árbitros asistentes para la disputa de los 600 partidos oficiales de las distintas categorías y/o divisionales, debiendo tener en cuenta el sistema de rotaciones de los colegiados y respetar la categorización de cada uno de ellos. Asimismo, tendrán a su cargo las designaciones correspondientes a los partidos oficiales que soliciten desde otras Ligas Federadas, como así también los torneos internos que organizan los clubes afiliados.

* A partir del día de la fecha, la Asociación dejará de asumir la responsabilidad de contratación de los servicios de policía adicional para la cobertura de los partidos de primera división de todas las categorías, obligación que estará a cargo de cada institución que actúe en carácter de local, debiendo presentar el pago del mismo, 48 horas antes del cotejo.

* Todos los partidos que se suspendan por cualquier causa, hayan comenzado o no, se jugarán dentro de las 72 horas y en día hábil. Esto rige exclusivamente para los partidos de 1ra. división en las categorías A, B y C y sus preliminares.