La bocha rodó a pesar de la lluvia

Hockey sobre el agua. Así, parecido a un tema de la banda británica Deep Purple, podría titularse a la primera jornada de la Liga Nacional de Damas A de hockey. Porque largó ayer al mediodía, y no a la mañana como se había previsto, debido a una lluvia que no dio tregua desde la madrugada. Sin embargo, y salvo los cuatro primeros partidos que pasaron para hoy, la bocha rodó en las dos canchas donde 16 equipos del país (cuatro de la ciudad: Gimnasia, Duendes, Plaza y Provincial) juegan el torneo divididos en cuatro zonas, en el estadio Mundialista Luciana Aymar y en Jockey Club. Ahora bien, que se haya jugado tal vez no fue lo más curioso, sino la presencia de bastante público en ambos campos de juego, en un día laboral, cuando ya bien entrada la tarde y con un frío que calaba los huesos. Hubo hockey y del mejor, a pesar de todo.

A las 19 y no a las 17 como se había previsto, se jugó uno de los cruces fuertes de la jornada. Desde la zona A, el bicampeón de la liga y del torneo metropolitano, River, se enfrentó a Gimnasia y Esgrima de Rosario (GER), que cayó por 2 a 0. Sin embargo, el local sorprendió gratamente: en ningún momento dejó de intentar ser ofensivo y revertir el marcador. De hecho el primero y último corner corto fueron de las mens sana. Y no es un dato menor para un GER que venía de perder su último partido en el torneo local por 6 a 1 contra Jockey A y ayer se enfrentaba a una especie de cuco del hockey nacional. Un equipo que cuenta entre sus huestes y como capitana a la ex Leona "Maca" (Ana Macarena) Rodríguez Pérez, y a otras dos jugadoras de selección: Victoria Sauze Valdez y Bianca Donatti.

A pesar de los nombres fuertes de las Vikingas, GER no desentonó. La arquera Mayra Arancibia defendió los tres palos con contundencia y la delantera Lucila Domínguez se llevó en más de una oportunidad las marcas hacia el círculo contrario con buen dominio de bocha.

Pero River se pudo imponer igual e hizo su juego. Esperó que pasaran dos chicos y llegaron los goles, ambos de jugada, en veloz ataque desde la mitad de cancha. El primero fue de Luciana Molina, potente y luego de varios pases a sólo 20 segundos de terminar el tercer chico.

Y el segundo fue justo después del último córner de GER, la esperanza del empate. No pudo ser: contragolpe de Maca Rodríguez, pase a Estefanía Cascallares, gol y cierre del partido.

"Estamos contentos con el resultado, este era el partido que queríamos ganar en la zona. Sabíamos que iba a ser cerrado, GER puso foco en su juego defensivo y nosotros en la entrada por los laterales de nuestra delantera", dijo el técnico de River, Juan Manuel Espiris.

También se mostró satisfecho el entrenador de las mens sana del Parque, Leonardo Chao: "Fue un buen partido, parejo. Tuvimos chances: córnes, situaciones de gol. Le jugamos de igual a igual nada menos que al mejor equipo de la Argentina".

Duendes ganó el duelo local

Duendes superó 2-1 a Provincial en el duelo local, con goles de Sol Jure y Denise Wasinki, descontando Julieta Acosta por el Grupo C (Jockey y La Tablada de Córdoba, 2-2). El otro rosarino, Plaza, igualó anoche 1-1 con Marista. Por ese Grupo B, Uni (Córdoba) derrotó 2-1 a Náutico El Quillá. Gimnasia intentó jugar a primera hora con Estudiantes, pero fue imposible por el diluvio. Las pampeanas, por ese Grupo A, perdieron 5-0 con Italiano.

Noe Arancibia

Hace dos meses el hockey local se conmovió con la cirugía de la ex jugadora Noelia Arancibia. Ayer, con buen ánimo, miró a su hermana atajar para GER.