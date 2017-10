Los fantasmas de la quita de puntos otra vez se posaron sobre Newell's. La información surgió nuevamente de los pasillos de la AFA, donde se indicó que los rojinegros sufrirían "la quita de tres unidades" por la supuesta demora en la presentación de la declaración jurada de agosto. Una situación que activó diversos conflictos, no sólo con algunos miembros de la entidad afista sino principalmente con Futbolistas Argentinos Agremiados (FAA). Toda aquella discusión entablada semanas atrás ahora volvió a escena y, según trascendió, "en breve saldrá una resolución sobre este tema y se la dará vista a Newell's". Desde el lado dirigencial hubo casi absoluto silencio y algunas pocas voces indicaron que "el club hará un descargo en el tribunal para evitar esa sanción".



No es de ahora sino desde hace tiempo que en la AFA se sostiene que "a Ñuls le quitarán tres puntos como consecuencia del expediente Agremiados". Es más, algunas fuentes consultadas por Ovación fueron por más y confiaron que "hace varias semanas que hubo una comunicación desde la misma oficina del tribunal de disciplina con un alto directivo al que se le notificó la determinación". Si esto es así de tajante entonces esta decisión que habría no causaría ninguna novedad en el seno dirigencial. Empero, desde la entidad lucharán con el fin de anularla por considerarla inaceptable ya que "se cumplió con todo en tiempo y forma".





Hay un detalle a tener en cuenta y que recorrió con intensidad desde la asunción de Claudio Tapia en la conducción de la AFA. Y el mismo es que desde la entidad madre del fútbol argentino pretenden dar señales de "cambios". Que ya no todo es igual que antes. Un ejemplo está en respetar los días y horarios de partidos, algo que siempre fue un descontrol absoluto donde todos pedían y protestaban. Desde ese punto de vista parece haber un cierto orden.





En cuanto a los castigos por posibles incumplimientos también "en la AFA quieren hacer respetar todo. Sin importar los colores de las camisetas de los clubes, sean o no poderosos". Es por eso que el tribunal insiste en que Newell's incumplió en el plazo y, por su lado, la dirigencia refuta que cumplió "en tiempo y forma".





"Lo que teníamos entendido es que estaba todo arreglado. Esperemos que no sea nada, sólo una versión lo de la quita", declaró en radio Mitre el secretario José Menchón. "La declaración jurada fue entregada fuera de término, pero Superliga la aceptó y estimamos que no quedó ningún resabio de todo eso. Preferimos basarnos en algo concreto, si llega algo al club y tenemos que responder lo haremos", agregó el directivo dejando una frase para el análisis.





Nada se puede dar por seguro en el fútbol, más aún en uno donde los negociados siempre aparecieron sobre los escritorios de la AFA. También es cierto que habrá una lucha en la que uno intentará imponer un castigo y el otro, en este caso Newell's, evitarlo. De todas formas, en caso de que haya una resolución de sacarle los puntos la misma se aplicará al final de la Superliga. Es decir, a mediados del año que viene. "En caso de que Newell's no tenga inconvenientes con el promedio quizás el dolor no sea demasiado intenso. Caso contrario, habría que ver si se aplica o no", reflexionó en voz alta una fuente ligada a la entidad afista. ¿Puede ser así? Hoy es impredecible saber si esto puede pasar o no.





Lo cierto es que a Newell's se le incorporó otra vez una puja, en este caso proveniente del tribunal de disciplina y que se le agregó a temas que deben resolverse en breve. Uno de ellos es qué pasará con la asamblea de la semana pasada, si IGPJ la dará como "nula" o no (posiblemente esté el fallo el lunes). Y el otro el pedido de intervención de la tesorería rojinegra.

Uno de los seis ausentes en la AFA

Newell's fue uno de los seis clubes ausentes en la asamblea que se llevó a cabo ayer en el predio de AFA en Ezeiza, donde se aprobó la memoria y balance del período 2016/17. La entidad del Parque no tuvo ningún representante en la misma, donde de 43 asambleístas se presentaron 37. Además de los rojinegros también se ausentaron Godoy Cruz, San Lorenzo, Talleres, Unión y Vélez.