La AFA decidió que siga la final de la Primera B

El tribunal de disciplina de la AFA tuvo una particular interpretación del reglamento y resolvió que se jueguen mañana los 5' restantes del partido que Riestra le ganaba a Comunicaciones 2 a 0, por la final del reducido de la Primera B, suspendido por invasión al campo de juego de hinchas locales. Será a puertas cerradas, a las 15, en la cancha de Defensores de Belgrano.

El argumento del tribunal para tal determinación es que, según el informe arbitral, "no se dan los supuestos del artículo 106" del reglamento de penas, que determina "la pérdida del partido cuando el árbitro lo suspenda" al producirse "desorden o agresión en la cancha o entre el público asistente, promovido por dirigente, delegado, jugador o integrante de personal técnico de uno o de los dos equipos".

La AFA no tuvo en cuenta en su fallo que Leandro Freire, jugador de Riestra que no había sido citado para ese partido, promovió la invasión del público a la cancha.

Si se hubiese aplicado ese artículo, como planteó ayer uno solo de los integrantes del tribunal, Comunicaciones hubiera ganado y ascendido al Nacional B. Es que en la final de ida se impuso por 2 a 1. A partir de que se jugarán 5', Comunicaciones necesita un gol para ir a los penales.

Basándose en otros artículos del reglamento, el tribunal dispuso que le descontarán a Riestra 20 puntos en el próximo torneo que juegue y se lo multará con 300 entradas por el término de 10 partidos.

El futbolista Freire, que invadió la cancha, debe hacer su descargo pero se dice que recibirá una sanción dura.