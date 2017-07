Kurt Lutman en el Facebook Live de La Capital: "Sé cómo es Maxi y quién es Bermúdez"

Kurt Lutman hoy mira el mundo desde otro lado. Hace tiempo que eligió dejar los pantalones cortos y los botines de lado para vivir la vida de una manera distinta. Totalmente alejado del fútbol profesional y abocado a la escritura, el exmediocampista de Newell's pasó por el Facebook Live de La Capital. En una extensa entrevista lamentó la salida de Maxi Rodríguez, criticó al presidente Eduardo Bermúdez y contó cómo fue su transformación de futbolista a escritor.

También recordó con el expresidente de Newell's Eduardo López, opinó sobre la violencia en el fútbol y por qué algunos que jugadores que son "cracks" no llegan a primera división.

Un puñado de horas después de que La Fiera Rodríguez confirmara su decisión de no seguir en el club del parque Independencia, manifestó: "Siento un profundo agradecimiento hacia Maxi como símbolo de un montón de cosas. Los que lo conocemos sabemos lo que ha hecho por el club en un montón de planos".

E inmediatamente agregó: "A Maxi lo quiero porque sé lo que vale y la nobleza que tiene".

Rápidamente relacionó la salida del experimentado atacante con el accionar del presidente de Newell's, Eduardo Bermúdez. "A mi me alerta un poco las formas que tiene el actual presidente de Newell's' porque lo siento irrespetuoso. No solamente con personas que merecen un respeto por lo que fueron consiguiendo, sino con los laburantes del club, con la historia del club".

"Incluso con el plantel en general y lo fue con el entrenador", dijo en alusión a Diego Osella quien se fue del club tras un polémico intercambio de declaraciones con el dirigente.

Y continuó: "A Osella se le faltó. Es injusto manosear a alguien. No está a la altura. Hace un tiempo el Loco Bielsa fue muy claro de quién es Bermúdez. Yo sé de qué forma se manejaba con las representaciones".

Kurt contó cómo fueron sus primeros pasos en la escritura y contó que hoy vive de "escribir libros. No me sobra nada y no me falta nada. Trabajo vendiendo un productor que construí y es autogestivo. Para mí es un enorme placer poder vivir de esto".

"Siento que es una bendición estar parada acá. Pero también siento que lo busqué y lo luché. Tiene que ver con el fútbol pero es otra cosas", continuó, al tiempo que agregó: "Cuando me pidieron que escriba me dijeron que si jugué podía escribir. Uno puede escribir desde uno".