"Jugaré con el corazón", prometió el zaguero Tobio en su esperada llegada a Central

Llegó a nuestra ciudad al mediodía ofreciendo una sonrisa. Bajó del auto, saludó al pasar y se "internó" en un sanatorio céntrico para hacer la revisión médica. "Recién terminé. Ahora me voy a la sede para firmar", fue lo primero que le dijo Fernando Tobio a Ovación antes de meterse de lleno en la entrevista que le concedió a este medio a media tarde. "La mejor opción era venir a Rosario para jugar en Central", acotó el zaguero central mientras se prestaba a tomar un vaso de agua y empezar a comer medio tostado. "Me la mismo jugar de dos que de seis. Lo hago en las dos posiciones sin problemas", confió el defensor que llegó a préstamo por un año de Palmeiras con opción de compra. "¿Qué sé de esta institución? Que es un club muy importante y que su gente lo hace grande. Me motiva jugar en el estadio de Arroyito", remarcó de manera contundente. Con respecto al clásico, el ex Boca fue claro. "Sé que acá se vive de manera muy particular. Con mucha locura. Es una ciudad muy futbolera y desde afuera se ve que uno le quiere ganar como sea al otro", enfatizó. "Cuando me ponga la camiseta jugaré con el corazón. Le pondré toda la garra posible", afirmó con solidez y a modo de promesa el flamante refuerzo canalla.

¿Con qué expectativas encarás este nuevo desafío?

Con las mejores. Me siento muy contento con este paso que doy en mi carrera. Estaba en Palmeiras, tras haber estado a préstamo en Boca, entrenando de manera apartada del grupo pero nunca dejé de entrenar. Es más, quería estar acá cuanto antes. Porque desde un primer momento Central se preocupó por todo.

¿Qué es todo?

Y, saber cómo estaba, se interesó por la contratación y estuvo pendiente de que todo se cerrara. Por suerte salió todo bien y ahora sólo espero conocer a mis compañeros y el club, como también ponerme a disposición del entrenador cuanto antes.

Al final, la tercera fue la vencida, ya que Central te había sondeado en otras ocasiones.

Sí, es como reza el dicho. La tercera es la vencida. Por algo será, además. Por eso es que también quería que todo se definiera de una vez porque antes no había podido ser. Espero que en Central estén contentos como lo estoy yo en estos momentos. A la vez, me pone muy feliz que un cuerpo técnico como este se haya fijado en mí.

¿Pensabas que ibas a regresar tan rápido al fútbol argentino teniendo otras propuestas del exterior?

Es verdad que por suerte ofertas no me faltaban. Sea de afuera como del mercado local. Pero uno elige siempre lo mejor. Y la mejor opción era venir a Rosario para jugar en Central. Me llamó mucho la atención además el interés de la dirigencia porque desde los últimos mercados me vienen teniendo en consideración. Lo mismo que el cuerpo técnico que, al tener a Paolo Montero como referente, es especial porque en su época jugó en mi misma posición. Por lo tanto, aprovecharé para charlar sobre la función porque es un referente en este puesto. Y mi deseo además es seguir aprendiendo y creciendo como jugador.

¿Dónde te sentís más cómodo, de primer marcador central o de segundo?

Me da la mismo porque puedo jugar en las dos posiciones. Por ahí en el último tiempo, mientras estaba en Boca, estuve más por derecha. Aunque no tengo problemas de hacerlo en cualquiera de los dos perfiles. En todo caso, será cuestión de ver dónde me necesita el técnico y entrenar bien en ese lugar puntual. Vengo a sumar ante todo.

¿Y qué representa que te haya pedido Montero, quien conoce el puesto a la perfección y también fue referente en Italia durante una década?

Aparte del interés que mostraron los directivos, otra de las cosas que me motivó a venir es que hay un entrenador como Montero. Para mí es un orgullo que me haya llamado. Por eso ahora sólo quiero ponerme a entrenar, así lo escucho y además le pido consejos. Quién mejor que él para hablar del puesto. Me encantaría aprender de él.

¿Hablaste algo con él?

Muy poco. Pero la semana que viene ya tendremos la oportunidad de charlar diariamente. Más allá de todo, estoy para aprender de él.

¿Tomás esta chance como una especie de revancha debido a que estabas entrenando aparte en Palmeiras?

No sé si llamarla revancha, pero sí como una linda oportunidad. Lo tomo con mucha tranquilidad porque donde estuve siempre hice las cosas bien. Con Boca logramos tres campeonatos y pude jugar, mientras que lo de Palmeiras este último tiempo lo tomo como algo más personal que futbolístico. Desde ese punto de vista sabía que algo importante iba a surgir. Y se dio Central, que me llenó con su propuesta.

¿Y qué sabes específicamente de Central?

Que es un club muy importante y que su gente lo hace grande. Me motiva jugar en el estadio. Tuve la oportunidad de hacerlo con otras camisetas y sé lo que se siente. Lo de la gente es impresionante. también sé que acá son muy pasionales. Y eso es una motivación inmensa porque me gusta jugar con esa linda presión de ganar siempre. Me gusta hacerlo siempre.

Si es por presión sabés bien lo que es porque estuviste en un club muy grande como Boca, que genera muchas cosas además.

Sí, es verdad. Considero que desde ese punto de vista los dos clubes juegan a cancha llena y son de meter mucha presión. Y, desde lo personal, no me asusta eso. Todo lo contrario.

¿Estás para jugar si Montero te tira la camiseta?

Sí, obvio. Si es por mí, quiero jugar mañana (hoy). Sé que me falta un poco desde lo físico pero me siento bien. Pero sí, si me dan la chance, ni hablar.

Además te salvó la fecha Fifa porque vas a ganar una semana.

Por supuesto. Me vendrá bien que la semana que viene no habrá fútbol porque están las eliminatorias. Aprovecharé para ponerme a tono y conocer más al grupo.

Al menos a Carrizo ya lo conocés bien porque coincidieron en Boca

Sí, con Pachi compartimos vestuario. Es un muy buen jugador.

¿Sabés que habló con Montero de vos y le dijo algunas cosas, como que sos de hablar, algo que resaltó el DT?

No sabía pero sí, soy de hablar. Me gusta hacerlo. En todos los clubes siempre traté de ordenar. Intento que la defensa esté bien parada. Es algo que me surge en el momento.

¿Qué podés decir del equipo que se armó?

Noto que vinieron jugadores importantes en cada una de las líneas. Ves, eso es otra de las cosas por las cuales me incliné a venir. Cuando me dijeron de esta posibilidad, miré el plantel que tenía y enseguida me di cuenta de que tiene buen potencial. Me gusta el equipo y confío en que podamos hacer algo importante.

¿Y del clásico?

Que acá se vive de manera muy particular. Acá se lo vive con mucha locura. Es una ciudad muy futbolera y desde afuera se ve que uno le quiere ganar como sea al otro. Por suerte jugué clásicos muy grandes, sea estando en Boca o Palmeiras, por lo cual deseo vivir este desde adentro.

¿Con qué clase de jugador se va a encontrar el hincha?

Con un jugador con muchas ganas de hacer las cosas bien. Que dejará todo siempre. Y que lo vivirá casi como un hincha más porque sé lo que siente el hincha. Cuando me ponga la camiseta, jugaré con el corazón. Le pondré toda la garra posible.

¿Qué otro mensaje le dejarías a la gente, que tiene depositada mucha confianza en vos?

En primer lugar quiero agradecerle porque desde que se habló de mi llegada me mandó muchos mensajes en las redes sociales. Me recibieron muy bien, por lo cual ahora resta demostrarles a todos la clase de jugador que soy. Con buenos rendimientos, ellos se sentirán reconocidas porque siempre dejaré todo.