"Jugar a la mañana no es un factor importante", aclaró San Román

"Jugar a la mañana (desde las 11.05) es diferente. Tenés que tener una buena noche y descansar bien porque hay que levantarse mucho más temprano. Es distinto a lo que sería jugar a la tarde o noche, pero ya nos tocó el campeonato pasado con Estudiantes (finalizó empatado sin goles), la cancha explotaba e hicimos un buen partido. El horario del encuentro con Chacarita no es un factor que estemos mirando si nos puede perjudicar o no", indicó el lateral derecho rojinegro José San Román en la conferencia de prensa tras la práctica vespertina de ayer.

Obviamente, el defensor se preocupa más por "revertir esta situación de resultados que no nos acompañaron" y sostiene que "estamos confiados en que vamos a hacerlo. El plantel está con muchas ganas y preparado para conseguirlo".

Y para hacerlo espera "mejorar en la claridad para crear más jugadas de gol". Eso sí, no responsabiliza a sus compañeros de ofensiva sino que resalta que "si nos falta tener más situaciones de gol no es por lo delanteros, es por los once a los que nos toca jugar".

Y haciendo un repaso de lo que viene mostrando el equipo, el ex Huracán sostuvo: "Hicimos partidos buenos en los que merecimos ganar y no se dio, pero también es cierto que en el último ante Vélez no jugamos bien. Nos faltó juego y la claridad que con otros equipos habíamos tenido". Además, remarcó que "lo anímico es un factor importante y más en un grupo en el que hay muchos chicos".

Mirando a Chacarita, que marcha penúltimo con sólo dos empates en seis partidos, el 4 leproso consideró que "ningún rival es accesible. Vimos videos, trabajamos en la semana y conocemos la idea de juego de ellos, que tratan bien la pelota y arriesgan a salir jugando desde abajo. Entonces tendremos que presionarlos arriba, cortarles el circuito para recuperar rápido la pelota y atacarlos con profundidad".

Mientras que en relación a los inconvenientes institucionales que rodean a lo futbolístico desde hace tiempo dijo que "afectan indirectamente" y que prefiere estar "ajenos a lo que son esos problemas para dedicarnos plenamente a lo futbolístico, siendo lo más profesionales posible".



Práctica con 11 repetidos



El partido es el domingo, pero si en dos entrenamientos seguidos Juan Manuel Llop paró el mismo equipo, esos once son los que tienen más chance de ser los que jueguen desde el inicio ante Chacarita. Y si esto se produce el técnico dispondría cuatro variantes con los ingresos del pibe Leonel Ferroni en el lateral izquierdo (será su debut), de Braian Rivero (cumplió la sanción por la expulsión ante Godoy Cruz), Víctor Figueroa (cuando entró ante Vélez el equipo levantó el nivel de juego) y el portugués Leal (no entró ni un minuto la fecha pasada en Liniers).

Entonces, el equipo sería con Pocrnjic; San Román, Bianchi, Paz y Ferroni; Leyes y Rivero; Torres, Figueroa y Sarmiento; Leal.

En cuanto al bono obligatorio y adicional que los hinchas deberán abonar (a 200 pesos hasta mañana y de 250 hasta el día del partido) para presenciar el partido siguen a la venta en atención al socio, tienda zona sur y online en Boletería VIP.