Si hay algo que tiene incorporado Juan Manuel Llop es el optimismo y la confianza. Son los argumentos que utiliza para capear cualquier situación adversa y calmar las ansiedades que florecen con intensidad cuando los resultados no conforman del todo. Por eso ayer en la conferencia de prensa el entrenador sacó a relucir esos aspectos que lo caracterizan y sostuvo que "estamos muy cerca de ganar". Por supuesto que una victoria mañana frente a Olimpo entregaría una dosis de tranquilidad que hoy no abunda en el Parque, sobre todo desde lo institucional. "El grupo necesita ese triunfo para ganar confianza y convencerse de que se puede", resaltó.

Si bien el equipo aún no ganó y viene de dos derrotas consecutivas, primero ante Godoy Cruz por la Copa Argentina y el lunes frente a Huracán, por la Superliga, además de perder algunos soldados importantes por lesión como Mauro Guevgeozian y Brian Sarmiento, "lo importante es que los rivales no son superiores a nosotros. Es la sensación que me quedó después de los dos últimos partidos", afirmó el Chocho destacando el juego que mostró por momentos su equipo.

"Falta ese diez por ciento que debemos mejorar en algunos aspectos para ganar el partido. Hay que seguir trabajando para que eso pase. Pero lo bueno es que nadie te supera. Newell's es un equipo competitivo al que sólo le falta conseguir una victoria. El grupo necesita un triunfo para ganar confianza y convencerse de que se puede", continuó.

"Lamentablemente no podemos prever las lesiones y las hemos sufrido. Estos problemas nos manifiestan que el plantel por ahí está un poquito corto, pero entendemos la situación. Soy optimista y creo que vamos por el camino correcto", indicó en otro pasaje de la charla el entrenador rojinegro. Y en cuanto al rival de mañana, Olimpo, opinó: "Es un equipo complicado. Lo vimos contra Racing e Independiente. Es un elenco muy bien estructurado y peligroso".