Juan Manuel Llop: "Estamos buscando una nueva identidad"

Newell's está en pleno proceso de recambio. Y el conductor futbolístico de esta nueva etapa es el entrenador Juan Manuel Llop. El Chocho sabía muy bien el desafío que tenía por delante cuando aceptó dirigir al club que lo tiene como uno de sus ídolos máximos de la época de jugador. "Estamos en una reestructuración en general. Subieron algunos chicos de inferiores y se van a agregar entre siete y ocho refuerzos. Además se fueron entre diez y doce jugadores importantes. Esta es prácticamente una estructura nueva. Entonces tenemos que ensamblarla y a la vez lograr una importante competitividad para poder hacer un torneo muy bueno. Estamos buscando una identidad y un funcionamiento de juego", confió el DT rojinegro con absoluta claridad, tras lo que fueron los ensayos amistosos del sábado ante Talleres, cuando tanto los titulares como los suplentes leprosos cayeron 2 a 0 en la Boutique de barrio Jardín.

Llop no anduvo con vueltas ni se lamentó por las grandes figuras que se fueron, entre ellos Maxi Rodríguez, Ignacio Scocco y Mauro Formica. Al contrario, en todo momento quedó claro que sus fuerzas e ideas están depositadas en el presente y el futuro del equipo. Tras lo que fue el primer ensayo formal de la pretemporada ante Talleres, el Chocho estuvo predispuesto al diálogo y desmenuzó la realidad futbolística rojinegra, a tres semanas de lo que será el estreno oficial en la superliga.

Los refuerzos, el rendimiento del equipo en el ensayo con la T, su idea táctica y lo que pretende de sus dirigidos fueron el eje de la charla con el conductor leproso.

¿Qué balance hacés del amistoso ante Talleres?

Por ser el primero, ante un rival trabajado como Talleres y por el poco tiempo que llevamos nosotros en el club creo que hay muchas cosas positivas y también otras negativas, que más allá del resultado nos llevan a tener que mejorar. Pero el balance es bueno porque vi en los dos partidos (jugaron titulares y suplentes) cuestiones positivas por estar en plena pretemporada.

Fue un partido típico de pretemporada, en el que al principio hubo varias

patadas y juego brusco.

Sí. Y los goles que nos convirtieron fueron de pelota parada y es lo que me preocupa. Igual, es un tema fácil de resolver porque se puede trabajar específicamente.

El dibujo táctico fue un

4-2-3-1, ¿es la idea que tenés?

Es lo que venimos manejando, tratando de presionar al rival arriba. Lo incomodamos a Talleres y no nos generó situaciones de riesgo en ninguno de los dos partidos. Nos hicieron los goles de pelota parada y en esto tenemos que trabajar. Además queremos tener más manejo de pelota y generar más situaciones de gol.

¿Se puede decir que están

en etapa de formación?

Estamos trabajando para encontrar una identidad y un funcionamiento de juego. Todavía hay tres semanas por delante hasta el arranque de la superliga.

¿Cómo está Brian Sarmiento, que jugó apenas 20 minutos y salió por lesión?

Bien, sólo tiene una contractura en el gemelo (izquierdo). Su salida nos complicó el planteo del partido porque teníamos pensado una cosa y luego sobre la marcha ingresó un jugador con otras características (el delantero Matías Tissera), lo que nos llevó a modificar el juego que teníamos proyectado, en especial en la generación de fútbol. En el segundo partido (con el equipo alternativo) sí pudimos plasmar lo que queríamos.

¿Qué te falta para completar

el plantel en cuanto a

puestos a reforzar?

Está llegando un marcador central (Danilo Ortiz), aguardamos a un volante (puede ser Giovanni Zarfino) y vamos a evaluar si en la zona ofensiva necesitamos alguna alternativa más.

¿Cómo viste a los refuerzos ante Talleres?

Los vi muy bien. Sarmiento jugó muy poco. Al defensor Bruno Bianchi lo noté muy bien. Y Mauro Guevgeozian tiene que agarrar ritmo, pero hizo las cosas bien. En líneas generales creo que hicimos un buen trabajo. En el partido principal, al salir Brian nos faltó un poco más de tenencia y precisión, pero a esto lo vamos a ir logrando con el trabajo.

¿Sabés si vas a poder contar con Joel Amoroso, por quien trascendió que hay clubes interesados en sumarlo

a sus filas?

No tengo conocimiento de que haya alguna posibilidad de venta de Joel, al menos esta es la realidad ahora. En el club no me informaron nada en ese sentido.

¿Al volante Nery Leyes ya

lo tenés a disposición?

Sí, ya está entrenando con nosotros y desde hoy se sumará a las tareas con el grupo.



"Jugará el que mejor esté"

En referencia a si algún jugador tiene la titularidad asegurada, Juan Manuel Llop expresó: "Los amistosos sirven para hacer evaluaciones y ver algunos chicos que están haciendo sus primeros partidos. Vamos a buscar primero el funcionamiento, la línea de juego y lógicamente jugará el que esté mejor. Esto es así".¿Desde acá hasta el finalde la pretemporadaen qué aspecto vas aponer el énfasis?Como dije, en tratar de buscar la identidad y el funcionamiento. Queremos ser un equipo que busque atacar permanentemente. Eso buscaremos en estas tres semanas que vienen antes del debut oficial. Para un torneo largo hay que armar un gran grupo y tener buenos jugadores.Deberán aparecer nuevos referentes en el vestuarioy tomar la posta delos experimentadosque se fueron.Cuando se habla de rearmado se habla de todo. De identidad futbolística, de funcionamiento, de un grupo nuevo, del vestuario, de todo. Es un grupo nuevo y es nuestra responsabilidad, en conjunto con los jugadores y los directivos, poder lograrlo. No hay que volverse locos y estar tranquilos. La idea es acertar en los próximos refuerzos que lleguen.¿Ya definiste lospróximos amistosos?Serán Belgrano y Patronato los sábados siguientes (5 y 12 de agosto en Rosario) y luego viene el debut (20 de agosto). La idea es llegar muy bien al inicio del torneo.