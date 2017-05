José Luis Fernández pasará por el quirófano y Central lo perderá por lo menos seis meses

La ficha médica indica que el lunes 17 de abril salió lesionado mientras jugaba ante Temperley. El parte del día posterior fue contundente. José Luis Fernández sufrió un esguince en la rodilla izquierda, con distensión de ligamento cruzado anterior. Una lesión de doble filo. Según se estipuló en ese instante, la recuperación iba a oscilar entre seis y ocho semanas. Claro, siempre y cuando todo fuera viento en popa. Pero el volante no presentaba un cuadro evolutivo. Por lo tanto, el médico del plantel charló con el jugador y, según certificó Ovación, llegaron a la conclusión de que la opción más favorable era pasar por el quirófano. Fue así que este medio corroboró que el mediocampista aceptó y, de no haber inconvenientes, será operado mañana a la mañana.

Cuando Fernández debió ser reemplazado aquel lunes a la noche, a los 62 minutos, el grueso de los hinchas no pensó que la lesión era de gravedad. Por más que haya terminado el triunfo frente al Gasolero con hielo en la zona de la rodilla se especulaba que el ex Godoy Cruz sólo había padecido un leve traumatismo.

Pero no. De entrada se encendieron las alarmas en la enfermería auriazul pese a que todos optaron por la cautela y se aferraron al optimismo. Lo hicieron incluso teniendo conocimiento que el jugador ya tenía un antecedente poco favorable en la zona afectada. Y cuando aparece una nueva torcedura, entonces el riesgo de sufrir una lesión grave se potencia hasta el límite de concretarse.

Por eso cuando el resultado de la resonancia magnética nuclear que le hicieron el pasado martes 18 de abril arrojó que tenía un "esguince con lesión parcial del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda", muy pocos confiaron en que el tratamiento convencional podría ser eficaz, más allá de la larga recuperación que debía realizar. Pero fue el propio Fernández quien prefirió probar día a día debido a que cuando pasó por una lesión similar el procedimiento médico le dio resultado.

No obstante, este diario certificó que tras casi dos semanas el jugador no presentó en esta oportunidad un cuadro evolutivo como esperaban todas las partes. Por eso el médico del plantel profesional, Marcos Diez, dialogó con el mediocampista para analizar y determinar los nuevos pasos a seguir.

Y la resultante terminó arrojando que la mejor alternativa era que pasara por el quirófano cuanto antes. Por eso es que hoy se realizará los estudios prequirúrgicos para que mañana bien temprano sea sometido a la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Sin dudas, será la noticia del día en el mundo canalla.

Una vez que la operación concluya se dará lugar a la fase siguiente. Una también muy importante: la rehabilitación. Entonces el ex Godoy Cruz sabe que tendrá como base seis meses de rehabilitación, siempre y cuando no surjan imponderables a medida que vaya cumpliendo con la recuperación, además de ser una baja por demás de sensible para la estructura táctica canalla.





Ruben debe definir



Paolo Montero aprovechará la vuelta a los entrenamientos para tener un mano a mano con Marco Ruben. La idea es charlar a fondo para definir la chance de ver si pueden pedir el artículo 225 por el atacante como argumenta la dirigencia canalla, pese a que desde AFA ratificaron que "no es reglamentario" porque el jugador Marcelo Miño, convocado al Sub 20, aún está en el país y además que "los clubes podrán solicitarlo después que el plantel albiceleste parta al Mundial".

El entrenador canalla parecer ser quien más raciocinio tiene a la hora de analizar cuestiones de fondo y reglamentarias. "Creo que no van a pedir el 225, pero Marco (Ruben) tendrá la palabra final si está en condiciones de hacerlo", deslizó anoche una alta fuente del club.





A moverse por la tarde en Arroyo



El plantel canalla regresará hoy a la tarde a las prácticas. Lo hará con la mente puesta en San Lorenzo, rival del próximo domingo en el Nuevo Gasómetro. A la vez, es factible que el volante Gustavo Colman se reintegre al grupo tras haber sido licenciado por el fallecimiento de su padre.