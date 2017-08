La noticia de último momento días atrás fue que Newell's fue habilitado para arrancar la Superliga. Ese fue el tema que mantuvo en vilo a toda la sociedad leprosa, sobre todo a los dirigentes que estuvieron abocados a conseguir los 25,6 millones de pesos que reclamaba Agremiados para saldar la deuda con los jugadores y darle el okey necesario para el lunes debutar con Unión. "Después de las tres o cuatro semanas que estuvimos trabajando uno se siente aliviado de haber solucionado el tema", le dijo a Ovación el prosecretario Juan José Concina, quien precisamente representa a Newell's en la mesa chica de la Superliga. El directivo contó detalles de la lucha por conseguir el acuerdo y repasó diferentes temas de la vida institucional en una extensa charla con este diario.

La gente estaba inquieta y se preguntaba por qué Agremiados parecía estar en contra de Newell's, más allá de que en realidad la cuestión era política.

No lo veo tan personal contra Newell's. Nosotros quedamos atrapados en esa negociación y se llegó hasta la última consecuencia. Todas las partes estaban interesadas en que esta situación se resuelva para Ñuls comenzara a jugar el campeonato. Te nombro Superliga, AFA y el mismo Agremiados. Nadie quería dejar afuera a Newell's.

¿Tenían miedo de que no se llegara a un acuerdo?

La verdad que no. Siempre tuvimos tranquilidad. Hubo momentos tensos, pero como también tenía la intuición de que todos querían que Newell's juegue eso nos dejaban tranquilos.

Si arrancaba la Superliga sin un equipo no iba a quedar una buena imagen para el afuera.

Obviamente. Desde ya que no, por eso todas las partes estaban interesadas. No era conveniente en que un equipo quedara afuera.

Fue un "partido" económico muy largo y llegaron al acuerdo en tiempo de descuento. ¿De dónde salió el dinero?

La verdad que sí, fue un encuentro largo. Y se consiguió porque hay gente, socios e hinchas de Newell's que confían mucho en esta comisión directiva. Colaboraron y, además, hay dinero que el club genera.

¿La AFA les prestó dinero?

No. Se cerró la negociación por la buena predisposición de Bellizia a que la llave del dinero retenido fuera a Agremiados y no a la cuenta judicial. Eso adelantó la situación.

¿La negociación fue duray desgastante?

Si, la verdad que sí. Estuve varios días en Buenos Aires, pero fui el nexo entre Agremiados y la CD. Trabajamos todos en esto y acompañaron en esta tarea.

Sergio Marchi, de Agremiados, vino un día a Bella Vista a hablar con los jugadores, algo que a ustedes no les gustó. ¿Que pensaron en ese momento?

La verdad es que el trabajo de Marchi es apoyar a sus asociados. No lo tomamos de ninguna manera particular.

La deuda con jugadores es algo común en todos los equipos, no sólo en Newell's, y que viene desde siempre. Por supuesto que no es lo correcto.

Sí. Y diría que esta comisión se hizo cargo de deudas de jugadores que ni siquiera vimos en el club. Como por ejemplo Martín Tonso, que hizo un reclamo que está dentro de este paquete. Hace tres años que no está en la entidad. También Villalba. Están en su derecho de reclamar, pero era una deuda de la otra dirigencia.

Pagaron 25.600.000 pesos y las arcas seguramente quedaron aún más debilitadas.

Sí, pero ahora tenemos la tranquilidad como para poder vender a algún jugador. Será con otro panorama porque cuando los otros dirigentes ven la necesidad de una entidad aprovechan el momento.

Veían a Newell's en el piso y bajaban las cotizaciones, como con Valenzuela. Tal cual. Es así. ¿Lo van a vender a Valenzuela?

Si aparece una oferta, le sirve a Newell's y conviene el negocio, sí. Caso contrario se quedará.

¿San Lorenzo sigue interesado?

Sí.

Para tapar distintos huecos económicos vendieron porcentajes de jugadores a bajo costo. ¿Son realistas de que pasó eso?

Guillermo Ortiz vino de un préstamo de Aldosvi y luego Colón hizo una opción de compra bastante buena.

Pero por ejemplo hay críticas de que Denis Rodríguez se fue sin cargo a River.

Lo que pasa es que hubo una situación de que se lesionó y River, por querer recuperar al jugador, nos pidió un año más con la opción de prestarnos a alguien. Pero no íbamos a traer por traer, salvo que nos sirviera.

En los últimos años no salieron muchos jugadores para mostrar y vender. Hace siete mercados de pases que el club no transfiere a una cifra importante. La última gran venta fue Ezequiel Ponce.

Eso es cierto y creo que estamos en el momento. Llop decidió hacer un equipo mixto, con algunos chicos de inferiores como Fértoli, Rivero, Elías, Escobar, Valenzuela. Creo que en el próximo mercado, si Newell's anda bien, podremos vender un jugador como se hizo con Ponce.

Esta falta de aparición de futbolistas hizo que trajeran una gran cantidad de nombres.

Desde ya. Este tema es del presidente que sabe de fútbol, pero no estaba equivocado porque el club necesitaba jugadores de experiencia para salir de la situación en la que estábamos, cerca del descenso. Hoy la situación es otra y se empezarán a mostrar.

Newell's está politizado y existen críticas. ¿Cómo lo viven internamente?

Tranquilos. Me parece que está politizado por la cantidad de agrupaciones que hay. Tomamos las decisiones a conciencia para un Newell's mejor.

Tomaron un club devastado, ¿cómo harán para salir y generar dinero?

Con trabajo. Desde el primero al último miembro de esta CD está comprometido. Hay que generar ingresos extraordinarios. Para todo se necesita tiempo, porque magia no hace nadie. Todos los días estamos resolviendo una situación.

Hoy están al día con los jugadores, al 30 de junio, pero ahora ya se vienen otros meses de pago. ¿Cómo lo resolverán?

Esto es día a día y hay que generar. Tenemos la posibilidad de buscar una nueva indumentaria, vender los sponsor tanto del frente como las mangas de la camiseta. Hay recursos para generar.

Los referentes que estaban tuvieron declaraciones fuertes. ¿Cómo las fueron digiriendo?

Con tranquilidad. Si debo responder como hincha me genera dolor que no tengamos a Scocco o a Maxi en cancha. Verlos con la camiseta de River o Peñarol no es agradable, pero desde la economía del club sirvió. Con Nacho tuve una charla antes de que se vaya y me preguntó qué era lo mejor para el club. Newell's se sacó un pasivo importante. Y lo de Maxi fue personal porque estaba cansado y dejó las puertas abiertas para volver.

Habrás escuchado que muchas veces se dijo que la "comisión directiva está dividida". ¿Qué hay de cierto?

No, eso es mentira. Estamos todos unidos y trabajando por el mismo objetivo, que es el bien de Newell's.

¿Qué pasa con la CD anterior? El socio exige que se investigue.

Para eso está la Justicia.

En el fútbol es difícil que pase algo con dirigentes, eso es una realidad.

Hay que confiar en la Justicia. Sé que hay indicios de investigación, pero no sé mucho.

¿Qué significa que Newell's esté en la mesa chica de la Superliga?

Es importante porque uno tiene participación y en algún punto hasta opinión a la hora de resolver cosas.

La Superliga fue ninguneada por algún sector, ¿vos qué opinás?

Para mí es el futuro del fútbol argentino porque se pueden generar recursos fuera de lo que es la televisión. Con sponsor, quizás se pueda armar alguna otra copa. Es el puntapié inicial para hacer un fútbol grande.

Hubo un tema que tuvieron que afrontar tiempo atrás que fue el de la barra, ¿cómo quedó todo eso?

Está tranquilo.

¿Existirá la chance de que a futuro la gente pueda viajar cuando se permitan hinchas visitantes?

Esa es la idea. No sólo que la gente de Newell's pueda sino que todos los hinchas de los equipos puedan hacerlo. Sería bueno que vuelvan los visitantes.

¿Fue tratado este tema?

No es algo que hayamos hablado.

¿Qué temas hablaron y que no haya trascendido?

No hay uno relevante, pero sí se habla mucho de la organización, del marketing para que haya mayor ingreso de dinero en el fútbol.

¿Para qué ser dirigente?

(Se ríe) A veces me lo pregunté, pero cuando se van resolviendo cosas uno se responde solo.

Un dirigente tiene más para perder que para ganar.

Si uno hace bien las cosas no debería suceder nada. Esa mirada debe cambiar.

¿Qué expectativas tienen para el torneo?

Las mejores. Los vi trabajar a los jugadores y todos están compenetrados. La idea es llegar a lo más alto posible.

Es difícil lidiar con Boca o River, que cuentan con cajas importantes.

Te diría que sí, más aún en torneos largos como este porque tienen mucho recambio. Pero hay que dar lucha.

Muchos dicen que se va rumbo a los torneos de España, donde Barcelona y Real Madrid ganan todos.

Ojalá esa expresión de deseo no sea cierta.

Hasta ahora los torneos fueron más equitativos.

Sin dudas, por eso deseo que siga pasando lo mismo.

¿Qué esperas para el futuro de Newell's?

La meta que tenemos es un club ordenado y que vuelva a ser el de la cantera de jugadores. Lo vamos a lograr porque estamos haciendo las cosas para que así sea.

¿Lo de la tribuna quedó en stand by por lo económico?

Creo que hay prioridades. En nuestra cabeza eso está. Ojalá pudiéramos hacerlo pronto. Todo llega. Lo vamos a hacer.

Siguen remando en dulce de leche por el tema dinero.

Sí. Pero en el próximo libro de pases van a surgir figuras de nuestra cantera.