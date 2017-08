Joel Amoroso, con chances de emigrar

Joel Amoroso tiene muchas chances de emigrar. Hay tres clubes que pretenden sumar al jugador: Belgrano, Vélez y Toluca (México). Los piratas son los que más cerca estarían de quedarse con los servicios del ex Olimpo a cambio de cerca de un millón de dólares por la mitad del pase, de acuerdo a lo que informó una fuente leprosa a Ovación.Ayer no participó del ensayo ya que fue preservado.

"El lunes (por mañana) habrá una reunión para definir el tema", insistieron desde la entidad del Parque, que están en conversaciones avanzadas con Belgrano y un escalón por encima a los dos clubes que pugnan por sus servicios.

Hoy Newell's tiene en carpeta al delantero Nicolás Silva, ex Colón y que fue acercado a los leprosos. Pero su arribo está atado a lo que suceda con Amoroso. Si el ex bahiense es transferido entonces Newell's irá a la carga por Silva, quien está en carpeta de Temperley y Huracán pero aguarda esperanzado con ponerse la rojinegra.

Por otro lado, Racing está interesado en Milton Valenzuela, aunque por el momento no hay ningún avance y la idea de los leprosos sería no negociarlo. Salvo que la oferta sea imposible de rechazar. Mientras que por Franco Escobar no hubo ningún avance.